Soud podruhé zamítl žalobu obcí proti vysokorychlostní trati v Ústeckém kraji

Soud podruhé zamítl žalobu obcí proti vysokorychlostní trati v Ústeckém krajiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vysokorychlostní trať
Článek byl publikován 21.10.2026 11:00
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