Nejí, živoří v lese a pak se nechají obřezat. Často se zákrok nepodaří a mladíci umírají se znetvořenými genitáliemi
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Muž z kmene XhosaZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 22.11.2026 14:00
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