Magdalénské prádelny původně vznikly na základě bohulibého účelu. V prádelnách bylo na denním pořádku bití i sexuální zneužívání. Těmito zařízeními prošlo více než 30 000 lidí!
Říká se, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. A v případě Magdaleniných prádelen coby speciálního „útulku“ pro padlé ženy to platilo dvojnásob!
Mladé irské ženy to v
přísně katolickém Irsku nikdy neměly příliš jednoduché. Když se ovšem situace v 19. století vyostřila, pro mnohé z nich začalo pravé a nefalšované peklo na zemi. A to doslova. Církev jako garant morálky
Církev
v Irsku dlouhá léta vystupovala v roli garanta sociální pomoci pro rizikové a zranitelné skupiny obyvatel. V průběhu let tady proto vznikaly církevní školy i nemocnice a útulky pro staré, nemocné a postižené.
Zástupci církve aktivně
rozdávali almužny chudým a materiálně podporovali sirotky a vdovy. Na tom by samozřejmě nebylo nic špatného, pokud by touha po moci u mnohých nepřerostla v násilné chování.
Ale nepředbíhejme a vraťme se zpátky
do 18. století, kdy v Irsku došlo k rozmachu urbanizace, což zapříčinilo přeliv obyvatel z vesnic do měst. Velká evropská města se musela potýkat s náhlou kumulací negativních sociálních jevů, mezi které patřila mimo jiné i prostituce. „Nešij sebou a polykej!“ Chlapci z kmene Mardudjara čelí krutému a nechutnému rituálu dospělosti „Padlé“ ženy potřebují nápravu!
Na prostituci coby jev zcela nežádoucí zareagovala církev v podstatě okamžitě. Prvotní myšlenka spočívala v
cílené a systematické pomoci ženám, které nabízely svoje tělo. K tomuto jednání je v naprosté většině případů donutila všudypřítomná chudoba či silná ruka otce, nebo dokonce vlastního manžela.
Později do skupiny „nečistých“ žen začaly spadat i ženy a dívky s
promiskuitním chováním, postižené ženy a svobodné matky, které ve společnosti čelily ostrakizaci. Církev je zanedlouho začala souhrnně označovat jako „padlé“ a snažila se o jejich „nápravu“, kterou měla plně ve svých rukou.
Začaly proto vznikat speciální „útulky“, které se postupně rozšířily i do
Švédska, Spojených států a Austrálie. Těmto zařízením se začalo říkat „Magdaléniny prádelny“, což odkazovalo na jméno historicky neslavnější prostitutky, která zanechala svého hříšného života a rozhodla se následovat Krista. Magdalénské prádelny původně vznikly na základě bohulibého účelu. Když ženichové „skáčou na špek“: Ve speciálních táborech jim vykrmují nevěsty a za zvracení drtí prsty První příjmy byly dobrovolné
Magdaléniny prádelny zpočátku
fungovaly jako jakési spolky, ve kterých bylo ženám na okraji společnosti bezplatně nabízeno nejen ubytování, ale také jídlo a duchovní podpora. „Padlé“ ženy zde proto nejprve přicházely dobrovolně.
Věděly totiž, že i přes přísný režim, tvrdou práci a náročné požadavky řádových sester na pěstování duchovního života je v prádelnách
čekal lepší život i naděje, kterou by mimo zdi jejich zdi hledaly marně.
Později sem ale byly posílány také ženy z
křesťanských polepšoven či nemocnic, kde pracovaly jako pomocnice. Bohužel řadu z nich do prádelen odvlekla církev v průběhu let rovnou z jejich domovů. Dle odhadů fungovalo obdobných útulků v roce 1900 v rámci Evropy na 300! „Co je tvoje, to je moje…“ V Tibetu se bratři dělí o jednu manželku, která styk neodmítá. A má k tomu dost dobrý důvod Na křivce poptávky se nic nezměnilo
Ačkoliv v Magdaléniných prádelnách
končilo stále více žen (některé z nich byly jen příliš hrdé, jiné „nepřirozeně“ krásné či mladé a neprovdané nebo vzdělané), prostituce z pochopitelných důvodů dál vzkvétala.
Církev tak byla nucena přihlížet
nechtěné konfrontaci s realitou: jakmile prostitutku zavřela pod zámek, doslova přes noc se za ni objevila náhrada. Ačkoliv útulky řešily nabídku, poptávka fungovala dále. Řešení stávajícího sociálního problému to tedy v žádném případě nepřineslo.
Původně dobrou myšlenku navíc v průběhu let smetl
nános náboženského dogmatismu a prospěchářství. Útulky, které původně měly plnit funkci záchranného lana, se proměnily v neustále se stahující oprátku. A naděje na záchranu v podstatě neexistovala. V prádelnách bylo na denním pořádku bití i sexuální zneužívání. Nejdřív dívku vykrmí, pak ji nahou donutí producírovat se po náměstí. To, jestli je panna, kontrolují zkušenější Otrokářství a týrání
V průběhu let se Magdaléniny prádelny
proměnily v odkladiště nepotřebných či nemocných a starých lidí, kam rodiny odváděly svoje nepohodlné příbuzné. Ti zde pracovali v nelidských podmínkách bez nároku na mzdu, dobrou výživu nebo slušné zacházení. Bití a ponižování bylo na denním pořádku.
Nově přijatým lidem bylo upřeno jakékoliv právo na autonomii, byli
fyzicky trestáni a leckdy i sexuálně zneužíváni. Prádelny existovaly v Irsku od roku 1765 a až do zrušení poslední z nich na sklonku 20. století (rok 1996) byly v tichosti podporovány státem.
Odevzdat dívku do péče prádelen znamenalo uvrhnout ji do žaláře, který v civilizované
Evropě té doby už neměl obdoby. Zdroje se rozcházejí, mnohé z nich nicméně tvrdí, že „převýchovu“ řádových sester nepřežilo na 9 000 osob. Celkem nápravnými zařízeními prošlo na 30 000 lidí! Aby se mohl mladý muž oženit, zbičují ho a jeho potenci prověří teta budoucí manželky Sinéad O'Connor nechal zavřít vlastní otec
Svědectví o tom, co se dělo v Magdalénských prádelnách, podalo v průběhu let spoustu žen. Jednou z nich byla například
i zpěvačka Sinéad O'Connor, kterou sem nechal zavřít vlastní otec po tom, co zjistil, že jeho patnáctiletá dcera krade v supermarketech a chodí za školu. Římskokatolická církev je do dnešního dne kritizována za to, jak laxní postoj k této skvrně na tváři katolického Irska zaujala, jak nedostatečná byla její aktivita při komunikaci s přeživšími a jak plytké jsou její omluvy.
Mnohé katolické organizace i dnes odmítají, že by se se ženami v prádelnách zacházelo
jakkoliv nehumánně. A odkazují na to, že veškerá aktivita prádelen fungovala v úzké spolupráci se státem, který z nich měl finanční prospěch!
Více než tisícovce žen, které se dnešního dne dožily, se
nedostalo žádného finančního odškodnění. Omluva, kterou pronesl papež František, když v roce 2018 poprvé navštívil Irsko, je opravdu jen velmi chabou náplastí za příkoří, které je naprosto zlomilo a znemožnilo jim žít běžný život… Těmito zařízeními prošlo více než 30 000 lidí! Knižní zdroje: BLAKEMORE, Erin (21.7. 2019). "How Ireland Turnwd Fallen Woman Into Slaves. History. Čteno 25.9.2023 MCGARRY, Patsy (2.3. 2022)." Nuns who run Magdalene laundries have not contributed to redress for woman. The Irish Times. Čteno 25.9.2023 MCDONALD, Henry (5.2. 2013). "Magdalene Laundries: Ireland accepts state guilt in scandal: McAlesee report finds police also borec responsibility in enslavement of more than 30,000 women in institutions. The Guardian. Čteno 25.9.2023 Webové stránky: medium.seznam.cz/clanek/kristina-kidogo-utulky-pro-zkazene-zeny-magdaleniny-pradelny-pohrbily-pribehy-zivoty-i-kosti-zen-a-deti-23298 reflex.cz/clanek/zajimavosti/75412/magdaleniny-pradelny-nejvetsi-krestanske-peklo-ve-kterem-do-roku-1996-vladly-zvrhle-jeptisky.html idnes.cz/xman/styl/magdaleniny-pradelny-kaznice-katolicke-cirkve.A130218_192047_xman-styl_fro vedazive.cz/historie-kultura/magdalenske-pradelny-zeny-teror/ ct24.ceskatelevize.cz/clanek/kultura/magdaleniny-pradelny-skryvaly-spinave-pradlo-cirkve-cillian-murphy-ho-zahledl-355257