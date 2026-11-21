Hrad Sovinec je nejrozsáhlejším hradním komplexem v okrese Bruntál. Tohle místo je jednoduše nezapomenutelné. Praděd je nejvyšší horou Moravy. Měří 1 492 m. Největší rašeliniště na Moravě a ve Slezsku láká na panenskou přírodu i řadu tradičních staveb. Ve Velkých Losinách si můžete užít návštěvu zámku, termálů i papírny. Jestli se rádi pokocháte vodopády, vydejte se sem!
Tajemná rašeliniště, zaoblené horské hřbety, prameny živé vody stékající hlubokými údolími nebo ledovcové kary. Že jsme vás vzali na cestu kolem světa? Ani omylem!
Tohle všechno najdete v Jeseníkách. Pokud se sem chystáte, máme pro vás
tipy na místa, která se vyplatí navštívit. Zaujme vás starobylý hrad, nebo snad dáte přednost vyhlášeným lázním? Hrad Sovinec Vodní elektrárna Dlouhé Stráně Praděd Rašeliniště Rejvíz Priessnitzovy léčebné lázně Velké Losiny Rešovské vodopády Medvědí vrch Boží hora u Žulové Šerák Hrad Sovinec
Sovinec (Eulenburg) je
nejrozsáhlejším hradním komplexem v okrese Bruntál. Najdete ho na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku. Hrad byl založen těsně před rokem 1333 příslušníky rodu pánů ze Sovince a za husitských válek se stal významnou pevností. Ke konci druhé světové války hrad vyhořel, naštěstí se ho ale podařilo částečně zrekonstruovat. Zúčastnit se tady tak můžete zajímavých prohlídek nebo plánovaných kulturně-společenských historicky laděných akcí. Hrad Sovinec je nejrozsáhlejším hradním komplexem v okrese Bruntál. Vodní elektrárna Dlouhé Stráně
Jedním z atraktivních turistických cílů je i přečerpávací vodní elektrárna
Dlouhé stráně, která se nachází na říčce Divoká Desná, u obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. Udělejte si výlet k horní nádrži, která se nalézá na zploštělém vrcholu v nadmořské výšce 1 350 m. Zajímavostí téhle turistické atrakce je i to, že se v roce 2005 stala vítězem internetové ankety „div Česka“. Tohle místo je jednoduše nezapomenutelné. Praděd
Nejvyšší hora Moravy (1 492 m) a pátá nejvyšší hora České vysočiny se nachází na území
okresu Bruntál a má nejdrsnější podnebí na Moravě. O tom svědčí průměrná roční teplota, která tady činí pouhých 0,9 °C.
Součástí vrcholu je 145 metrů vysoký vysílač a do roku 1959 tady stála také kamenná rozhledna. Vrchol
Pradědu je přírodní rezervací a dohlédnete odtud na Pradědskou a Keprnickou hornatinu, město Jeseník, Bruntál, Králický Sněžník a za zvlášť příznivých podmínek také na Krkonoše nebo Vysoké Tatry. Praděd je nejvyšší horou Moravy. Měří 1 492 m. Rašeliniště Rejvíz Největší rašeliniště na Moravě a ve Slezsku najdete 7,5 km jihozápadně od Zlatých Hor, v romantické krajině uprostřed lesů. Součástí je i stejnojmenná obec, která je vůbec tou nejvýše položenou ve Slezsku (nadmořská výška okolo 800 metrů).
Malebná osada s částečně zachovalou
německou lidovou architekturou nabízí řadu turistických zajímavostí. Příkladem budiž třeba hojně navštěvované mechové jezírko, zřícenina hradu Kobrštejn, nebo památník obětem I. světové války. Největší rašeliniště na Moravě a ve Slezsku láká na panenskou přírodu i řadu tradičních staveb. Priessnitzovy léčebné lázně
Jedny z
nejmalebnějších a nejnavštěvovanějších lázní Česka leží v průměrné nadmořské výšce 620 m, na nejsevernějším výběžku Slezska a Moravy.
Priessnitzovy léčebné lázně vznikly na místě původní osady Gräfenberk, v níž se roku
1799 narodil Vincenc Priessnitz – jejich zakladatel. Do lázní pacienti míří vzhledem k jejich mimořádně příznivým klimatickým podmínkám (ze tří stran jsou chráněny hřebeny hor), které jdou ruku v ruce s vhodným mikroklimatem pro léčení především dýchacích cest, potíží krevního oběhu a nervové soustavy. Velké Losiny: za historií, tradičními řemesly i termální vodou
Velké Losiny patří k nejzajímavějším turistickým cílům
v podhůří Jeseníků. Obec v okrese Šumperk je proslulá především lázeňskou tradicí a historickou ruční papírnou, která patří k nejstarším dosud fungujícím podnikům svého druhu v Evropě. Papír se zde tradičním způsobem vyrábí už více než 400 let.
Za návštěvu stojí také místní
renesanční zámek, jehož historie je spojená s nechvalně známými čarodějnickými procesy v 17. století. Pokud dáváte přednost odpočinku, zamiřte do Termálů Losiny, kde najdete 9 vnitřních a venkovních bazénů s přírodní termální vodou, sauny i vodní atrakce. Ve Velkých Losinách si můžete užít návštěvu zámku, termálů i papírny. Rešovské vodopády: za krásami divoké přírody
Jedny z nejkrásnějších vodopádů České republiky najdete v Nízkém Jeseníku, nedaleko obce Rešov v okrese Bruntál. Rešovské vodopády vznikly
na říčce Huntavě, která si postupně prorazila cestu úzkou skalní soutěskou. Voda zde překonává skalní stupně a vytváří působivé vodopády dosahující výšky až 10 metrů.
Celá oblast je chráněna jako
národní přírodní památka. Nejkratší přístupová trasa vede z obce Rešov a měří přibližně 1,6 kilometru jedním směrem. Kolem vodopádů se můžete projít po dřevěných lávkách, můstcích a schodištích, které umožňují pozorovat zdejší přírodní scenérie z bezprostřední blízkosti. Počítejte ale s tím, že cesta může být místy kluzká. Jestli se rádi pokocháte vodopády, vydejte se sem! Medvědí vrch: za netradičním vrcholem Jeseníků
Medvědí vrch je se svou nadmořskou výškou 1 216 metrů nejvyšším vrcholem
Medvědské hornatiny v Hrubém Jeseníku. Najdete ho severozápadně od Vrbna pod Pradědem, v oblasti charakteristické rozlehlými horskými lesy a poměrně malou návštěvností. Zajímavostí tohoto místa je také dřevěná socha medvěda s kladivem, která stojí přímo na vrcholu.
Na rozdíl od turisticky vyhledávaného Pradědu však na Medvědí vrch
nevede značená turistická stezka. V jeho okolí prochází zelená turistická značka vedoucí od Vrbna pod Pradědem směrem k Solné boudě. Samotný vrchol je proto vhodným cílem především pro zkušenější turisty, kteří se dobře orientují v horském terénu. Před případným výstupem je nutné ověřit také aktuální podmínky přístupu mimo značené cesty. Boží hora u Žulové: za poutním kostelem a výhledy na Rychlebské hory
Boží hora se nachází nedaleko města Žulová v okrese Jeseník a se svou nadmořskou výškou 527 metrů patří
k zajímavým výletním cílům Rychlebských hor. Na jejím vrcholu stojí novogotický poutní kostel Panny Marie Bolestné z 19. století, ke kterému vede historická křížová cesta. Od kostela se navíc otevírají krásné výhledy na okolní krajinu.
Na Boží horu se můžete vydat přímo ze Žulové po asi 4 kilometry dlouhém
okruhu s převýšením 175 metrů. Trasa vede přes křížovou cestu a následně po fit stezce zpět do města. Během výletu si tak můžete užít nejen přírodu a výhledy, ale také venkovní cvičební prvky. Za návštěvu stojí i samotná Žulová s kostelem svatého Josefa, jehož součástí je dochovaná věž bývalého hradu. Šerák: po horském hřebeni za krásami Jeseníků
Šerák patří k oblíbeným turistickým vrcholům Hrubého Jeseníku a dosahuje nadmořské výšky 1 351 metrů. Nachází se nedaleko Ramzové a nabízí
krásné výhledy na okolní horskou krajinu. Nedaleko vrcholu stojí také známá Chata Jiřího, která turistům poskytuje možnost občerstvení a odpočinku.
Na Šerák se můžete vydat například
z Červenohorského sedla po přibližně 9 kilometrů dlouhé hřebenové trase. Cestou minete Vřesovou studánku, významné poutní místo s kamennou kapličkou, a vystoupáte také na Keprník (1 423 m n. m.), odkud se otevírají působivé kruhové výhledy.
Trasa patří k náročnějším, proto počítejte
s horským terénem a proměnlivým počasím. Ze Šeráku můžete pokračovat pěšky do Ramzové nebo využít lanovku. Použité zdroje: zdroj 1 , zdroj 2 , zdroj 3 , zdroj 4 , zdroj 5 , zdroj 6 , zdroj 7 , zdroj 8 , zdroj 9 , zdroj 10