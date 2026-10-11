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Konec mýtných bran v oblíbené dovolenkové destinaci. V roce 2027 se registrujte, jinak hrozí tučná pokuta

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Chystáte se příští rok vyrazit na dovolenou do země, kterou Češi stále tak milují? Pak pamatujte, že průjezd po dálnicích se bude platit jinak. Ať vás to nevyjde draho.
mýtné v Chorvatsku v roce 2027

mýtné v Chorvatsku v roce 2027

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 15:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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