Pračka umí počkat. Polední proud ze střechy se na večerní praní nezapočte

Sdílení elektřiny z fotovoltaiky se počítá po čtvrthodinách. Když rodiče pošlou přebytek do sítě v poledne a vy perete až večer, polední proud vám večerní praní nezlevní. Na dvou modelových dnech je vidět, co změní přesun praní.
U rodičů svítí na panely, u vás čeká koš prádla. Domluvíte se, že vám pošlou elektřinu, kterou sami nevyužijí. Aby se přebytek započetl, musí rodiče ve stejné čtvrthodině dodat proud do sítě a vy ho ze sítě odebírat. Jak vysvětluje
manuál Elektroenergetického datového centra (EDC), nevyužitý přetok se v evidenci sdílení do další čtvrthodiny nepřenáší.
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Stejná spotřeba pračky, dva různé výsledky
V modelu sdílí jedna elektrárna s jednou domácností, které je přiděleno 100 % přetoku. Rodiče dodají do sítě 1 kWh mezi 12:00 a 12:15. V ostatních čtvrthodinách přetok v příkladu není. Pračka spotřebuje za hodinu 1 kWh, z toho 0,4 kWh v první čtvrthodině. Jde o modelové hodnoty, skutečný průběh záleží na spotřebiči a programu. Ostatní odběr v příkladu nepočítáme.
Čas Přetok rodičů Praní večer Praní v poledne 12:00–12:15 1 kWh 0 kWh 0,4 kWh 12:15–13:00 0 kWh 0 kWh 0,6 kWh 18:00–18:15 0 kWh 0,4 kWh 0 kWh 18:15–19:00 0 kWh 0,6 kWh 0 kWh Sdíleno za den 0 kWh 0,4 kWh
Při večerním praní se nezapočte nic. Když pračku spustíte ve 12:00, započte se 0,4 kWh, protože víc v první čtvrthodině neodeberete. Zbylých 0,6 kWh rodičům zbude na výkup, pokud ho mají sjednaný. Vy si zase 0,6 kWh pozdějšího odběru koupíte od svého dodavatele. Pokud je ve skupině víc odběrných míst, záleží i na tom, jaký podíl přetoku vám připadne.
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V modelu přesun praní na poledne zvýšil sdílený odběr z nuly na 0,4 kWh. Rozhodla první čtvrthodina programu. LUIAHM GEEAH / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Přes síť ušetříte za silovou elektřinu
Při sdílení přes distribuční síť, jako v modelu se dvěma adresami, dodavatel odečte sdílené množství z nákupu silové elektřiny. Regulované platby za odebrané kilowatthodiny zůstávají. Jinak to podle
Energetického regulačního úřadu funguje v bytovém domě za společnou hlavní domovní skříní, kde sdílení síť nevyužívá. U sdíleného množství se tam neúčtuje ani regulovaná část ceny za kWh. Pevné měsíční platby tím nezmizí.
Pro peněžní srovnání nechte v obou variantách stejný polední odběr. Mění se pouze to, jestli je sdílení zapnuté. V listopadu 2026 vychází podle
ceníku ČEZ Prodej Basic pro sazbu D02d silová elektřina na 3,86 Kč za kWh s DPH. E.ON u výkupu z fotovoltaiky uvádí pro rok 2026 cenu 0,50 Kč za kWh a měsíční poplatek 39 Kč. V příkladu rodiče tento výkup mají v obou variantách a sdílejí vám zdarma.
Za sdílených 0,4 kWh zaplatíte svému dodavateli na silové elektřině asi o 1,54 Kč méně. Rodiče zároveň dostanou za výkup o 0,20 Kč méně. Rodině tak v porovnání těchto dvou položek zůstane navíc přibližně 1,34 Kč. Výkupní paušál se v příkladu nemění.
Před úpravou rozvaděče si vyžádejte data z obou míst
Od rodičů si vyžádejte čtvrthodinové přetoky do sítě, u svého distributora hledejte čtvrthodinové odběry za stejné dny. Pokud máte vhodné měření, dají se údaje stáhnout třeba z
Portálu naměřených dat ČEZ Distribuce. U fungující skupiny může její správce z portálu EDC vyexportovat i skutečně nasdílené množství.
Porovnávejte stejné časové značky a jednotky. Pokud máte čtvrthodinový průměr v kW, vynásobte ho čtvrtinou hodiny a dostanete kWh. Máte-li přidělený celý přetok jako v modelu, vezměte z každé čtvrthodiny menší z obou hodnot a výsledky sečtěte. Bez průběhových dat odběru
zásuvkový měřič ukáže aspoň spotřebu konkrétního programu. Pro sdílení se ale počítá odběr celého místa, tedy i to, co doma běží vedle pračky. Pro odhad sdílení za celý rok budete potřebovat průběh obou domácností z různých období. Na načasování záleží i při přímém využití elektřiny z balkonových panelů.
Před registrací ověřte, zda má elektrárna povolené přetoky a vlastní výrobní EAN, tedy kód místa, odkud se bude sdílet. U sebe budete potřebovat odběrný EAN. Obě místa přiřadíte do skupiny sdílení v portálu EDC. Pokud ještě nemáte průběhový elektroměr,
distributor ho kvůli sdílení vymění zdarma. U svého distributora ověřte také připravenost rozvaděče. Pokud potřebuje úpravu, nechte si ji předem nacenit. Před registrací si u distributora ověřte, zda je rozvaděč připravený na průběhový elektroměr. Mamlik / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Kdyby úprava stála 3 000 Kč, při modelovém rozdílu 3,36 Kč za skutečně sdílenou kilowatthodinu byste potřebovali zhruba 893 sdílených kWh jen na pokrytí úpravy. Pro vlastní propočet použijte své ceny odběru a výkupu i případné další poplatky spojené se sdílením.
Máte-li dvoutarifní sazbu, porovnejte také cenu elektřiny v původním a novém čase. Poledne nemusí vyjít levněji, když se odběr s přetokem mine a večer máte nízký tarif. Než měnit režim celé domácnosti, zkuste podle dat vybrat vhodný čas pro jedno praní a porovnejte jeho průběh s přetokem rodičů.