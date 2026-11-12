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Kdo půjde do důchodu po Novém roce, může tratit. Stát chystá škrt 500 Kč za dítěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zprávy o konci výchovného mohou znepokojit i rodiče, kteří důchod pobírají už […]
Kdo půjde do důchodu po Novém roce, může tratit. Stát chystá škrt 500 Kč za dítě
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 12.11.2026 09:44
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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