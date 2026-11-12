Zapáchající odpadkový koš zachrání zbytek po vymačkaném citronu. Jednoduchý trik nestojí téměř nic

Zapáchající odpadkový koš zachrání zbytek po vymačkaném citronu. Jednoduchý trik nestojí téměř nicPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 12.11.2026 10:39
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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