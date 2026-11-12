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Primátorkou Havířova zůstává Iveta Kočí Palkovská. Vítěz voleb skončil v opozici

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Primátorkou Havířova se opět stala Iveta Kočí Palkovská z hnutí ANO. Na ustavujícím zasedání pro ni hlasovalo 26 z 41 přítomných zastupitelů. Druhé největší moravskoslezské město povede koalice ANO, Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Vítěz voleb, uskupení Havířov sobě, skončilo v opozici.
Primátorkou Havířova zůstává Iveta Kočí Palkovská. Vítěz voleb skončil v opozici

Primátorkou Havířova zůstává Iveta Kočí Palkovská. Vítěz voleb skončil v opozici

Zdroj: Statutární město Havířov
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 10:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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