Primátorkou Havířova zůstává Iveta Kočí Palkovská. Vítěz voleb skončil v opozici

Zástupci uskupení se na spolupráci dohodli hned o volebním víkendu. Nová koalice vychází z půdorysu dosavadní koaliční spolupráce. V jedenáctičlenné městské radě bude mít ANO pět zástupců, Společně pro Havířov čtyři a Hnutí pro Havířov dva. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má nová koalice převahu 25 hlasů.
Iveta Kočí Palkovská se do čela nejmladšího města v zemi dostala letos v lednu. V uplynulém volebním období se primátor ve městě měnil dvakrát. Po komunálních volbách v roce 2022 se jím nejprve stal Josef Bělica (ANO), který byl ale v dubnu 2024 zvolen hejtmanem kraje. Opozice ho dlouhodobě kritizovala za kumulaci funkcí, kromě primátora byl i poslancem.
Nakonec v prosinci 2024 na funkci primátora rezignoval a za ANO ho nahradil jeho tehdejší náměstek Ondřej Baránek. Zastupitelé ho ale v lednu odvolali a nahradila ho právě Kočí Palkovská. Baránek je totiž obviněn v kauze související s machinacemi s městskými byty.
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Primátorka bude mít ve své gesci například úsek kontroly a interního auditu nebo kulturu. Jejími náměstky budou za ANO Jiří Matěj, který se bude starat například o finance a rozpočet města nebo ekonomický rozvoj a podnikání, Alena Olšoková bude náměstkyní pro sociální oblast a zdravotnictví. Náměstkyní za Společně pro Havířov bude Eva Šillerová, která bude zodpovídat například za komunální služby a životní prostředí, a Bohuslav Niemiec, který bude mimo jiné řídit investiční výstavbu, strategický rozvoj, školství či dopravu.
Náměstkem za Hnutí pro Havířov bude Daniel Vachtarčík, který bude mít v gesci sport či volnočasové aktivity. Radu doplní za ANO Ondřej Lapisz a Petr Chroboczek, za Společně Jan Szturc a Leoš Lukaštík. Za Hnutí pro Havířov by to měl být Ivo Tarkowski, který se ale dnešního jednání nemohl účastnit a o jeho volbě se bude rozhodovat v prosinci.
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I přes rychlou koaliční dohodu si Havířov na volbu primátora musel počkat nejdéle ze všech statutárních měst v kraji. Výsledkem voleb se totiž musel zabývat Krajský soud v Ostravě, který vyhověl stížnosti Hnutí pro Havířov. Soud zjistil, že čtyřem kandidátům hnutí nebylo započítáno po 32 hlasech. Po opravě výsledků získalo hnutí páté křeslo, o jeden mandát naopak přišlo uskupení ANO. Na podobu koalice ale rozhodnutí soudu nemělo vliv, protože obě uskupení jsou součástí koalice.