Španělský kouč Denia mění český fotbal. Alex Král byl z jeho přípravy překvapen

Na začátku nebyla taktická porada pro celý tým. Byl to rozhovor mezi trenérem a hráčem. Santi Denia si posadil Alexe Krále, pustil mu sestříhané situace z jeho zápasů v Kodani a na nich ukazoval, co po něm bude chtít v národním týmu. „Příjemně mě to překvapilo,“ přiznal záložník v podcastu
Přímák na Sport.cz. Podle něj jde o obrovskou změnu. Reprezentace se podle Krále přestala ptát hlavně na to, jak zastavit soupeře, a začala se ptát, jak chce hrát sama. Tuhle otázku si česká reprezentace proti silnějším soupeřům v minulosti kladla spíš okrajově. A právě teď ji čeká nejtěžší možná zkouška: Španělsko na Letné a Chorvatsko v Osijeku. „Je to o nás“
Králův popis nové práce je překvapivě konkrétní. Soupeř se podle něj analyzuje dál, video protivníka nezmizelo. Těžiště debat se ale přesunulo. „Je to o nás,“ shrnul. Tým má podle něj jasné principy a herní styl, ke kterým se vrací na každém srazu. Všechno pak podle Krále směřuje k jedinému cíli: k budování sebevědomí, které mužstvo potřebuje ze všeho nejvíc.
Dřív se podle Krále reprezentace víc soustředila na protivníky. Výčitku za tím ale nehledejte. Král sám dodal, že tomu rozumí, protože na srazech je málo času a trenér má hráče k dispozici jen pár dní. Nejde tedy o obžalobu minulého štábu, spíš o jinou volbu priorit.
Individuální rozhovory s klubovými sestřihy jsou podle nás tím nejzajímavějším prvkem. Denia propojuje roli, kterou hráč zná ze svého týmu, s úkolem v reprezentaci. Nemusí mu vysvětlovat nový fotbal od nuly. Ukáže mu, co už umí, a řekne, kde to potřebuje mít v národním dresu. Králi to podle jeho slov „dává smysl“.
K metodě patří i drobnosti, které zvenku nejsou vidět. Španělský deník AS popsal, že Denia oznamuje základní sestavu zhruba dvě hodiny před výkopem. Důvod je prostý: každý hráč má být připravený, jako by nastupoval. Nikdo nemá vypnout o dva dny dřív jen proto, že ví, že sedí na lavičce.
Nová filozofie se promítá i do nominací. Na tiskové konferenci Denia vysvětlil, že hráče vybírá podle profilu, ne podle věku, pasu nebo původu. Řekl to v souvislosti s nováčky Davidem Kozlem a Idrisem Hopim. Hopiho popsal jako rychlého hráče, silného jeden na jednoho a v soubojích, Kozla jako možné řešení na pozici osmičky, protože středová řada tým minule trápila. Král o obou řekl, že „naskočili skvěle“ a že starší hráči jim mají pomáhat.
Trenér, který vyhrával s mládeží
Kdo je muž, který chce českému týmu vrátit odvahu? Denia strávil roky u španělských mládežnických výběrů do 17, 19 a 21 let. S nimi vyhrál mistrovství Evropy do 17 let v roce 2017, o dva roky později evropský titul do 19 let a v roce 2024 v Paříži olympijské zlato. Česko převzal po mistrovství světa 2026 po Miroslavu Koubkovi, podle deníku
AS se smlouvou na dva roky.
Cesta na českou lavičku přitom nevedla jen přes oficiální výběrové řízení. Podle Football Clubu se Denia o místo aktivně zajímal sám a pomohla mu česká spojka. Ozval se Radku Bejblovi, ten kontaktoval Pavla Nedvěda a poslal mu Deniův trenérský profil. Zbytek už je historie, kterou píše letošní podzim.
Profil kouče vysvětluje i jeho metody. Kdo léta pracuje s mládeží, je zvyklý hráče formovat, nejen sestavovat. Individuální videa, jasné principy, důvěra mladým bez ohledu na reprezentační minulost: to je spíš vzdělávací přístup než krizové řízení. Denia podle nás českému týmu neprodává jen španělský styl s držením míče. Prodává mu hlavně odvahu hrát vlastní fotbal i proti soupeřům, proti kterým se český plán dřív často definoval hlavně obranou.
Králův návrat: z Berlína přes Kodaň zpátky domů
Pro Krále má celý příběh i osobní rozměr. Koubkův štáb ho nenominoval na baráž ani na mistrovství světa. „Bolelo to a mrzelo,“ přiznal. Národní tým je pro něj na prvním místě, rozhodnutí ale akceptoval a víc makal v klubu. Už v říjnovém rozhovoru pro iDNES to popsal střídmě: trenér měl jinou vizi.
Klubové období předtím nebylo snadné. Po angažmá v Espanyolu se podle svých slov cítil fantasticky a sebevědomě na míči. V Unionu Berlín to ztratil. Když mu tam skončila smlouva, odešel 16. července 2026 jako volný hráč do FC Kodaň. Potřeboval prý „nahodit řemen“, najít správný klub, herně sednout a mít důvěru trenéra.
Rozhodnutí se vyplatilo. Na minulém srazu se po roční pauze vrátil do reprezentace a Denia ho zařadil do svého stylu. Král začíná podle svých slov „nakukovat“ mezi zkušenější hráče a lídry kabiny. Nechce ale být umělým typem kapitána, který v šatně křičí.
Návrat do české ligy teď neřeší. Doufá, že je to vzdálená věc, chce zůstat v zahraničí co nejdéle, klidně i v Kodani. Se Slavií je v kontaktu, vážná řeč o návratu ale podle něj nikdy neproběhla. Zajímavé je, že o české lize se v Kodani mluví. S Asgerem Sörensenem se o ní baví a hráči, kteří ji dřív neznali, se podle Krále shodují, že je náročná kvůli tlaku, hřištím i prostředí. Časem bude muset řešit i usazení rodiny, synovi jsou dva a půl roku.
Tabulka zatím mlčí
Teď ta méně příjemná část. Změna v kabině je doložená, na výsledcích se zatím neprojevila. Česko má ve skupině A3 Ligy národů po čtyřech zápasech nula bodů a skóre 2:10. Doma prohrálo s Chorvatskem 1:2, ve Španělsku 1:3 a dvakrát podlehlo Anglii. Podle
UEFA už nemůže postoupit do čtvrtfinále a hrozí mu potvrzení posledního místa.
Tým Body Španělsko 12 Anglie 9 Chorvatsko 3 Česko 0
Podle Sport.cz navíc reprezentaci hrozí, že poprvé v historii neovládne v kalendářním roce jediný zápas v základní hrací době. Král přesto věří, že se proti špičce dá hrát a bodovat, zvlášť doma. Připomíná, že ve Španělsku tým „sahal po remíze“. Zároveň přiznává, co chybí: gól, agresivita a sebevědomí.
Program je jasný:
Česko vs. Španělsko: čtvrtek 12. listopadu, 20:45, epet ARENA na Letné, přímý přenos ČT sport a ČT sport Plus. Chorvatsko vs. Česko: neděle 15. listopadu, 20:45, Osijek, Česká televize vysílá od 20:35.
Proti Španělsku jsou Češi jasným outsiderem. Sázkové kanceláře vypisují na domácí výhru kurz kolem 12, na hosty zhruba 1,24. Denia navíc postrádá Hranáče, Karabce, Kričfalušiho, Lingra, Ryneše, Šulce a kvůli kartám Michala Sadílka. Ani soupeř ale nepřijede kompletní, chybí mu Rodri, Yamal, Olmo či Oyarzabal. Kozel a Hopi podle předpokládané sestavy iDNES začnou spíš na lavičce.
Reálnější bodová šance čeká v Osijeku. Chorvaté drží třetí místo jen díky jediné výhře, a ta přišla právě v Praze. Dá se čekat, že právě tam se ukáže, jestli Deniova odvaha na míči umí přinést i výsledek.
Denia zatím vyhrál boj o hlavy hráčů, ne o body. Král odchází z rozhovoru s trenérem s pocitem, že ví, co po něm národní tým chce. Teď to musí vědět i tabulka.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl