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Kvíz: Vyrostli jste na legendárním Večerníčku? Poznejte pohádky podle slavných vypravěčů

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Legendární Večerníček posílá děti spát už přes 60 let a na ikonických krátkometrážních pohádkách u nás vyrostly celé generace. Večerníčky patří k naprostému základu českých animáků i pohádek. Jejich stavebními kameny jsou nejen nezapomenutelné postavy či tvůrci, ale také vypravěči, kteří dávají příběhům potřebnou atmosféru. Dokážete je však přiřadit ke správným večerníčkům?
Kvíz: Vyrostli jste na legendárním Večerníčku? Poznejte pohádky podle slavných vypravěčů

Kvíz: Vyrostli jste na legendárním Večerníčku? Poznejte pohádky podle slavných vypravěčů

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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