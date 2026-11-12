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Sušička suší stále déle a prádlo zůstává vlhké. Příčina může být v zaneseném filtru

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Cyklus skončil, ale silnější ručníky jsou pořád mokré a další program trvá nezvykle dlouho. Než začnete hledat závadu, zkontrolujte filtr na vlákna a způsob naplnění bubnu. Zanesené části mohou omezovat proudění vzduchu a zhoršit výsledek sušení. Rozsah domácího čištění se však liší podle konstrukce spotřebiče.
Sušička suší stále déle a prádlo zůstává vlhké. Příčina může být v zaneseném filtru

Sušička suší stále déle a prádlo zůstává vlhké. Příčina může být v zaneseném filtru

Zdroj: sersoll / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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