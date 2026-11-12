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„Může se to stát komukoliv z nás," říká Nataša Bednářová ze seriálu Sériový manžel

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Nataša Bednářová není televizním divákům příliš známá, to se ale brzy změní. Hraje totiž jednu z hlavních postav minisérie Sériový manžel, která se v pátek 13. listopadu objeví na Oneplay. O herectví a o tom, jak náročné je natáčet takový seriál, prohodila pár slov s redakcí Kinoboxu.
„Může se to stát komukoliv z nás," říká Nataša Bednářová ze seriálu Sériový manžel

„Může se to stát komukoliv z nás," říká Nataša Bednářová ze seriálu Sériový manžel

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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