„Může se to stát komukoliv z nás," říká Nataša Bednářová ze seriálu Sériový manžel

Nataša Bednářová není televizním divákům příliš známá, to se ale brzy změní. Hraje totiž jednu z hlavních postav minisérie Sériový manžel, která se v pátek 13. listopadu objeví na Oneplay. O herectví a o tom, jak náročné je natáčet takový seriál, prohodila pár slov s redakcí Kinoboxu.
Co vás k projektu dostalo? Kdy jste si řekla, že u Sériového manžela chcete být?
Dostala mě k němu Mája Hamplová. Pořád říkám, že herečky v mé generaci a kategorii jsou moc rády za jakoukoli příležitost. Ale fakt, že seriál režírovala Tereza Kopáčová, mě dokonale přesvědčil.
Jak vás oslovilo téma seriálu?
To byla věc, která mne k účasti přesvědčila hned po Tereze. To téma je důležité také tím, že se to může stát opravdu komukoliv z nás.
Studovala jste si skutečný případ? Byly pro vás jako pro herečku důležité jeho okolnosti?
Seriál vychází z mnoha případů seriálových podvodníků a já hledala ty nejznámější, kde se dají snáze dohledat. Ale nebylo to tak, že bych se nechala přímo inspirovat konkrétním případem.
Seriál začíná dost odlehčeně, jako romantická komedie. Brzy je ale jasné, že to komedie úplně nebude. Bylo těžké hledat hereckou rovnováhu mezi komickou a tragickou polohou?
Nebylo, orientovala jsem se podle toho, jak to bylo napsané a jak to vedla Tereza. Nechala jsem se vést okolnostmi a věřila jsem Tereze a týmu, že vědí, co dělají. Myslím, že to dobře dopadlo.
Jak moc herec musí věřit režisérovi, že ho povede, a jak moc se musí spolehnout na své vlastní schopnosti?
Důvěra s režisérem a nějaké napojení jsou určitě důležité. Záleží na tom, jak si ti lidé sednou. Je to jako v každém jiném vztahu, ať už profesním, nebo soukromém. Ve většině případů je na finální práci vidět, jestli to fungovalo, nebo ne.
Jaká byla u téhle role největší překážka?
Asi samotná její obsáhlost. Byla to moje první hlavní role, takže bylo trochu náročné to ustát a věřit sama sobě a týmu. To byla největší výzva. Zároveň to ale nebyl největší tlak. Náročnější je pro mne potom ustát to, co přijde potom – propagace a komunikace s médii. Na to nejsem zvyklá a učím se to. Ta práce samotná mi přináší radost.
Natáčí se takový seriál chronologicky, jak jdou epizody za sebou?
Ne, natáčelo se to na přeskáčku. Pro mě to bylo obtížné v tom, že moje postava má několik fází. To se týká i stylizace, kostýmů, masek… ty fáze se měnily z obrazu do obrazu, což trvalo docela dlouho. Mezi jednotlivými obrazy jsem měla třeba čtyřicet minut, než mě učešou, nalíčí a obléknou úplně jinak. To bylo taky náročné.
Když hrajete takhle na přeskáčku, jak se daří držet kontinuitu postavy?
Většinou jsem se vždycky podívala, co předcházelo scéně, kterou zrovna točím. Pak jsem věřila tomu, že kdybych něco dělala špatně, tak mi to můj tým řekne.
Bylo těžké mezi těmi fázemi přepínat?
Asi ani ne. Tyhle výzvy jsou pro herce docela příjemné. Když musí držet jednu emoci, cítí jakousi vyčpělost. Je náročnější ji udržet. Když mezi nimi skáče, jen hrábne do nějakého šuplíčku, trochu ji opiluje a vrátí se zpátky k tomu, co se naučil v předchozí scéně.
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Zdroj: Kinobox