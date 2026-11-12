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Vyhledávaná turistická oblast kdysi zela prázdnotou: Horské městečko proslavil až mýtus o slavném filmu, který však autoři popírají

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Úzké schodiště šplhá do strmého svahu, po obou stranách visí rudé lampiony a z oken starých čajoven je vidět až na moře. Jakmile se setmí, podobá se horské městečko kulise z pohádky a turisté si ho fotí z každého schodu. Ještě před pár desetiletími přitom jeho uličky zely prázdnotou a málokdo by tipoval, že se sem jednou budou sjíždět miliony lidí. Za proměnou stojí zlato, jeden slavný film a legenda o druhém, kterou jeho autoři odmítají.
Vyhledávaná turistická oblast kdysi zela prázdnotou: Horské městečko proslavil až mýtus o slavném filmu, který však autoři popírají

Vyhledávaná turistická oblast kdysi zela prázdnotou: Horské městečko proslavil až mýtus o slavném filmu, který však autoři popírají

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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