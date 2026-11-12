Jednotlivci jsou inteligentní, společnost je zaslepená, říká Bělohradský. Přednášel v Brně

V pondělí v Moravské zemské knihovně proběhla přednáška a debata s Václavem Bělohradským o jeho knize Zaslepená společnost. Kromě poslechu přednášky o podstatě jeho knihy měli návštěvníci možnost se Bělohradského ptát i na nejrůznější otázky. Besedy se zúčastnilo kolem stovky lidí.
„Na Václavu Bělohradském je vzácné, že jeho myšlení je prudce analytické a stále se zastavuje, a to v okamžiku, kdy má pocit, že slovo, které používá je třeba znovu definovat, abychom si rozuměli. Já jsem si při rozhovoru s ním uvědomil, jak jednoduše používám slova bez ohledu na to, že bych byl přesvědčen, že ten význam, který chci jimi budovat skutečně získám,“ popsal nevšední myšlení filozofa Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny.
Bělohradský je český filozof, sociolog, esejista a publicista a ve svých pracích se dlouhodobě zaměřuje na fungování společnosti a problémy současné civilizace. Přednášku sám považuje za pokus o návrat do veřejného prostoru.
Jeho kniha Zaslepená společnost: Eseje z doby těsně před koncem, vydaná v roce 2025 obsahuje přibližně 400 stran esejů, které se mimo jiné věnují současné civilizaci, demokracii a budoucnosti lidstva. Hlavní myšlenkou knihy je poukázat na neschopnost společnosti včas reagovat na nebezpečí.
Výraz společenského zaslepení filozof vysvětluje na příběhu slovenské obce Horné Opatovce, kterou silně ovlivnily následky průmyslového znečištění. Rozvíjející průmysl sice nabídl obyvatelům možnosti zaměstnání, ale současně průmyslové znečištění postupně ničilo jejich životní prostředí a způsobovalo zdravotní potíže. Ženám se začaly lámat kosti a rostla dětská nemocnost.
Navzdory negativním dopadům lidé dál využívali výhod, které jim průmysl poskytoval. Právě v tom podle Bělohradského spočívá společenská zaslepenost. Lidé často mohou přehlížet nebezpečí, protože si nechtějí připustit, že by kvůli němu museli změnit jejich dosavadní způsob života.
„Bez očekávání nelze žít, ale když si je nenecháme vyvrátit, tak umřeme dřív, než musíme, protože obětujeme život pro očekávání, která se nesplní,“ upozornil Bělohradský.
Za jeden ze základních zdrojů společenského zaslepení považuje Bělohradský agnotologii. Tento obor popisuje, že nevědomost nemusí vznikat pouze s nedostatkem informací, ale i záměrně, a to třeba manipulací, zamlčováním nebo vyvoláváním pochybností. Jako příklad uvedl knihu Továrna na lži od sociologa Vojtěcha Pecky. Ta se zabývá zpochybňováním a šířením dezinformací ohledně klimatické krize.
Po přednášce měli účastníci možnost, zeptat se Bělohradského na otázky nejen o jeho knize. Publikum zaujalo především přirovnání lidské společnosti k mravencům. Zatímco jednotliví mravenci nejsou příliš inteligentní, společně dokážou fungovat jako dobře organizovaný celek. U lidí je tomu podle Bělohradského paradoxně naopak. Jednotlivci jsou inteligentní, ale společnost jako celek se přesto často chová zaslepeně.
Toto přirovnání tak vystihlo jednu z hlavních myšlenek večera. Přestože lidé dokážou jako jednotlivci rozpoznat nebezpečí, společně na ně často nedokážou včas reagovat.