Mafie a zpřelámané tělo v kufru. Pokračování Tenkrát v Hollywoodu je v traileru víc Fincherovým dílem

Brad Pitt se vrací jako Cliff Booth a tentokrát už nejde jen o nostalgickou projížďku hollywoodskou minulostí. Druhá upoutávka na Další (ne)zdary Cliffa Boothe konečně poodhaluje kriminální zápletku, v níž se někdejší kaskadér zaplete s televizní hvězdou a filipínským podsvětím. Tarantino přenechal svůj scénář k pokračování Tenkrát v Hollywoodu Davidu Fincherovi, který z něj podle vlastních slov vytvořil podstatně sevřenější a temnější film. Do IMAXových kin zamíří 25. listopadu, na Netflix dorazí 23. prosince.
Osm let po událostech Tenkrát v Hollywoodu, kdy měl co dočinění s Mansonovými fanatickými hipíky, se Cliff živí hlavně jako promítač a barman. Bokem ale stále řeší problémy, na které si hollywoodské celebrity raději najímají někoho s jeho minulostí. Tentokrát ho osloví agentka Karen Crosby (Elizabeth Debicki), aby pomohl jejímu klientovi Charliemu Petersovi (Scott Caan), televizní hvězdě proslulé tím, že si sama dělá kaskadérské kousky. Jenže Charlie nepotřebuje dubléra. Potřebuje člověka, který skutečně umí zabíjet. Do hry vstupují filipínští mafiáni, kufřík plný peněz a Cliffova pověst, kterou už dávno obestřely historky o tom, jak zřídil Bruce Lee – a možná také zavraždil vlastní manželku. Nový trailer vedle cynických dialogů přidává i pořádně černý humor: Booth například láme končetinu mrtvole, aby ji dostal do kufru auta.
Oproti hřejivé retro barevnosti předchozího filmu působí Los Angeles roku 1977 chladněji, špinavěji a mnohem víc jako místo, kde za pozlátkem filmového průmyslu bují pořádná porce násilí. Fincherův rukopis je patrný v nočních scénách, úsečných střizích i odměřeném obrazu, který má blíž k Zabijákovi než k Tarantinově nostalgickému výletu do šedesátých let. Leonardo DiCaprio se tentokrát nevrátí, jelikož Rick Dalton přibral moc na to, aby mu Cliff ještě mohl dělat dubléra. A výměna zamíchala kartami také ve tvůrčím a distribučním mechanismu.
Quentin Tarantino
na AFI Festu před dvěma týdny osobně uvedl prvních sedmnáct minut filmu a následně vyzdvihl Finchera jako svého nejoblíbenějšího režiséra. V rozhovoru pro magazín Empire také přiznal, že mu bylo líto, že kvůli rozhodnutí nerežírovat zklame Brada Pitta
, který si chtěl roli zopakovat. Když se pak herec, jenž za Tenkrát v Hollywoodu získal Oscara, obrátil na svého dlouholetého spolupracovníka Finchera, Tarantino mu dal svolení scénář přečíst. První verze měla úctyhodných 230 stran a režisér z ní vyškrtl přibližně šedesát. Sám materiál popsal jako dva filmy v jednom a výslednou podobu označuje za vlastní interpretaci.
Nejde tedy o další typický „film Quentina Tarantina“, ale o Fincherův kriminální příběh vystavěný z jeho scénáře. Tarantino mezitím chystá svůj desátý a podle dřívějších vyjádření poslední režijní film, který má být zcela novým projektem. Do světa Cliffa Boothe se místo toho ponořil také jako spisovatel: román The Adventures of Cliff Booth vyjde 8. prosince, tedy dva týdny před streamovací premiérou a pět let po vydání novelizace Tenkrát v Hollywoodu, která je zpětně skvělým rozšířením Cliffovy backstory.
Předtím, konkrétně 25. listopadu, se Další (ne)zdary Cliffa Boothe rozehrají také v kinech, ačkoli přivítání na stříbrných plátnech v zámoří nebude tak vřelé, jak by hvězdná spolupráce napovídala. Americké řetězce Regal a Cinemark odmítly snímek zařadit do svého IMAXového programu, protože jim vadí pouhé dvoutýdenní exkluzivní kino-okno před uvedením na Netflixu. Nejde tedy o bojkot filmu kvůli jeho obsahu, nýbrž o další střet tradičních kin s distribuční politikou streamovacího giganta. Výsledkem je, že americké IMAXové uvedení se opře především o síť AMC a menší nezávislá kina. Film tak většina lidí uvidí až doma o Vánocích a Netflix otestuje distribuční revoluci až na jaře s Letopisy Narnie, jimž dopřeje široké kinouvedení. Mrzí vás podle trailerů, že tak neučiní už s tarantinovským Fincherem? Jaké jsou pro vás nejočekávanější filmy ve zbytku roku 2026?
Zdroje: Kinobox, Deadline, Empire