Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Mafie a zpřelámané tělo v kufru. Pokračování Tenkrát v Hollywoodu je v traileru víc Fincherovým dílem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Brad Pitt se vrací jako Cliff Booth a tentokrát už nejde jen o nostalgickou projížďku hollywoodskou minulostí. Druhá upoutávka na Další (ne)zdary Cliffa Boothe konečně poodhaluje kriminální zápletku, v níž se někdejší kaskadér zaplete s televizní hvězdou a filipínským podsvětím. Tarantino přenechal svůj scénář k pokračování Tenkrát v Hollywoodu Davidu Fincherovi, který z něj podle vlastních slov vytvořil podstatně sevřenější a temnější film. Do IMAXových kin zamíří 25. listopadu, na Netflix dorazí 23. prosince.
Mafie a zpřelámané tělo v kufru. Pokračování Tenkrát v Hollywoodu je v traileru víc Fincherovým dílem

Mafie a zpřelámané tělo v kufru. Pokračování Tenkrát v Hollywoodu je v traileru víc Fincherovým dílem

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 13:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kinobox Daily: Green Lantern je nechvalně známý propadák, který nás málem ochudil o Deadpoola
Kinobox Daily: Green Lantern je nechvalně známý propadák, který nás málem ochudil o Deadpoola
Další hollywoodský otřes. Filmová stáj DC přichází o své hlavní tvůrce po pouhých čtyřech letech
Další hollywoodský otřes. Filmová stáj DC přichází o své hlavní tvůrce po pouhých čtyřech letech

Připojili se roku 2022 a rýsovali filmové i televizní plány na dekády dopředu, teď ale James Gunn a Peter...

K umělecké výstavě stačí mrtvola. The Gallerist láká na černohumornou jízdu plnou hvězd
K umělecké výstavě stačí mrtvola. The Gallerist láká na černohumornou jízdu plnou hvězd

Dělat satiru je dnes čím dál těžší, umělecká sféra ale stále nabízí dost materiálu. The Gallerist se...

Oddíl B je streamovacím hitem. Diváky přesto rozděluje na dva nesmiřitelné tábory
Oddíl B je streamovacím hitem. Diváky přesto rozděluje na dva nesmiřitelné tábory

Je to několik týdnů, co na platformě Oneplay odstartovala napjatě očekávaná novinka Oddíl B od prověřené...

TV tipy: Velkolepá Duna, zběsilá Furiosa i válečný masakr
TV tipy: Velkolepá Duna, zběsilá Furiosa i válečný masakr

Tento týden si pro nás tuzemské stanice připravily hned několik výživných hollywoodských spektáklů, které...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.