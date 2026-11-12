FOTO: Havárie vodovodu u jihlavské nemocnice rapidně snížila počet parkovacích míst

FOTO: Havárie vodovodu u jihlavské nemocnice rapidně snížila počet parkovacích místPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
FOTO: Havárie vodovodu u jihlavské nemocnice rapidně snížila počet parkovacích místZdroj: Havárie vodovodu u jihlavské nemocnice rapidně snížila počet parkovacích míst
Článek byl publikován 12.11.2026 10:28
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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