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FOTO: Havárie vodovodu u jihlavské nemocnice rapidně snížila počet parkovacích míst

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Velkou dávkou trpělivosti se musí obrnit lidé, kteří chtějí parkovat v areálu jihlavské nemocnice. Ve středu 11. listopadu tam došlo k havárii vodovodu, a jak informovala facebooková stránka Doprava v Jihlavě, z tohoto důvodu byl omezení příjezd k Domu zdraví a nemocnici.
FOTO: Havárie vodovodu u jihlavské nemocnice rapidně snížila počet parkovacích míst

FOTO: Havárie vodovodu u jihlavské nemocnice rapidně snížila počet parkovacích míst

Zdroj: Havárie vodovodu u jihlavské nemocnice rapidně snížila počet parkovacích míst
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 10:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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