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Vojtěch Kotek žije dvojí život mezi Zrádci a farmou. Doufá, že mu syn jednou nevyčte, že ho zatáhl do natáčení

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Vojtěch Kotek promluvil o natáčení syna Hubíka i úskalích na vlastní farmě. Ovce prý raději pouze čísluje, aby si k nim nevytvořil citové pouto.
Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl.

Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl.

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 10:43

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