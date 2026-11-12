Vojtěch Kotek žije dvojí život mezi Zrádci a farmou. Doufá, že mu syn jednou nevyčte, že ho zatáhl do natáčení

Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima
Televizní podzim letos zcela ovládl Vojtěch Kotek. Na obrazovkách se objevuje jako tajemný hradní pán v reality show Zrádci i jako začínající hospodář v pořadu Farma Vojty Kotka. Úskalí venkovského života řeší po svém a s manželkou Radanou u toho vychovává syna Hubíska. Zrádci jako letní tábor
Ve vysílání altuálně běží Zrádci i Farma Vojty Kotka a o pozornost nyní nemá on ani jeho rodina nouzi. Natáčení reality show plné lží ho podle jeho slov strašně baví. Se soutěžícími na hradě nesedí a další strategii neprobírá, potkává je až u natáčení podcastů. Jako hradní pán dostává podklady a výstupy musí zahrát napoprvé, aby hráčům nezkazil moment překvapení. Sám svou roli vnímá jako divadlo. V Show Jana Krause ji přirovnal k letnímu táboru. Působí pro ně prý jako
„takový ten oblíbený instruktor na táboře, který jim dělá tu nejlepší celotáborovou hru“.
Když se před časem rozhodoval založit hospodářství v Kozárovicích na Příbramsku, velký plán v tom nebyl.
„Když jsem se rozhodoval, neměl jsem žádný závazek, přítelkyni. Byl jsem najednou ve světě trochu sám,“ popsal v podcastu Kulturák s tím, že ho k tomu nasměrovaly i těžké události v rodině.
Dnes už má rodinu a s manželkou Radanou vychovává syna Hubíska. U něj dlouho zvažovali, jestli chlapce do natáčení vůbec začlenit. Model nakonec spočívá v tom, že točí jen tehdy, když syn sám chce.
„Spíš doufám, že až se na to s ním jednou budu koukat, bude se se mnou pořád kamarádit, nebude naštvaný, že jsem ho zapletl do něčeho, co se mu ve výsledku nelíbí,“ uvažuje. Rady od otce mu zní v hlavě
Synovi chce ukázat, že nic nedostane zadarmo. Sám se necítí jako přísný táta, spíš se snaží věci vysvětlovat. V hlavě mu přitom neustále zní rady a doporučení jeho vlastního otce Václava, který v roce 2019 nečekaně zemřel. Občas se dokonce přistihne, jak tátovy poučky opakuje Hubískovi.
Budování farmy se neobešlo bez problémů. Po návratu z natáčení Zrádců ho na pozemku překvapil hluboký výkop pro kanalizaci, podobné chvíle ale vítá, protože se dají přetavit v dobrý obsah. Sám původně netušil, co farmaření obnáší.
„Naivně jsem si myslel, že to bude procházka růžovou zahradou, že všechno půjde hladce,“ řekl v rozhovoru pro ProŽeny s tím, že obdivuje každého, kdo se tím dokáže uživit.
Aby hospodářství fungovalo bez zbytečné chemie, brambory letos nestříkali a mandelinky sbírali ručně do skleničky. S chodem farmy mu pomáhá kamarád Aleš, sám by to nezvládl. Manželka sice pochází ze Šumavy a jako dcera myslivce a agronomky má k venkovu blízko, v poslední době se ale podle herce ráda vrací do ruchu Prahy.
Přírůstky na farmě
Kromě koní a kachen pořídil velký mobilní kurník pro šedesát slepic.
„Já jsem se jich celý život strašně štítil. Normálně bych na to nesáhl,“ překvapil přiznáním, že ho drůbež nakonec začala bavit. Když si Jan Kraus v televizi postěžoval, že mu hosté občas nosí rozbitá vejce, mu předal krabičku s jasným ujištěním: Kotek „Tyhle jsou vejce Vojty Kotka, jsou čistý.“
Větší odstup si drží od ovcí. Aby se vyhnul smutku z případného úhynu, přestal jim dávat jména a raději je čísluje. I tak si prý stihl vytvořit vztah k ovci s číslem čtyřicet dva. Na kamerách během natáčení často nosí stejný kostým, aby na sebe záběry plynule navazovaly.
„Chodím furt v jednom, ale furt v čistým,“ prozradil. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( seznamzpravy, youtube, prozeny).