Zrádci: Jedna ze zrádkyň vypadla po útoku Majdy. Po odchodu promluvila o osudové chybě

Zrádci - 9. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci - 9. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci - 9. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci - 9. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci - 9. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci - 9. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci - 9. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci - 9. díl, FOTO: distr. FTV Prima
Devátý díl reality show Zrádci přinesl tichou aukci o Amulet milosti, který mohl změnit výsledek večerního hlasování. U kulatého stolu nakonec po útoku Majdy vypadla Dáša. V doprovodném pořadu Poslední zrada pak otevřeně přiznala, co považuje za svůj největší herní omyl. Tichá aukce o Amulet milosti
Hráči v devátém dílu dostali za úkol vyvolávat duše vyřazených soutěžících a hádat jejich odpovědi. Hradní pán
vždy položil otázku, například komu hráči ve hře nejméně věří nebo kdo něco skrývá. Soutěžící si vybrali jednoho z dříve vyřazených a pokusili se uhodnout jeho odpověď dřív, než se duch dotyčného zjevil a jméno sám řekl. Vojta Kotek
Za každou přesnou trefu získali zlato do společné truhly. Úspěšnější skupina se následně utkala v tiché aukci o Amulet milosti. Náhrdelník, který své majitelce umožnil vetovat jméno odhlasované ten den u kulatého stolu, získala Zdíša.
Rozhodnutí v rukou Zdíši
Večer se jako první chopila slova Majda a pustila se do Dáši. Vytkla jí nevyužitou šanci na zisk štítu u stromu oběšenců. Tomáš se naopak opřel do Annelie. Ta se u snídaně přeřekla a Tomáš začal správně skládat indicie, které mířily přímo na ni. Dáša se k němu ale nepřidala. David do debaty vstoupil s údivem nad tím, že obě jmenované ženy ve hře stále pokračují. Šest hlasů nakonec dostala Dáša, tři Annelie a jeden Majda.
Zdíša mohla Dášu vetováním hlasování zachránit. Už dříve ale podle Dáši oznámila, že amulet použije pouze v případě, kdy by byla vyřazena ona sama. Své slovo dodržela a Dášu zachránit nezkusila.
„Možná kdybych byla věrná, tak ji zkusím přemlouvat, ale takhle ne. Udělala bych z ní blbce a mně by to beztak prodloužilo život maximálně o den,“ řekla Dáša v doprovodném pořadu Poslední zrada. Zaskočená Zdíša
Dáša následně hru opustila s přiznáním, kým doopravdy byla.
„Všechno, co jsme si spolu prožili, bylo autentické. Celou dobu jsem byla věrná, akorát trošku víc Zrádcům,“ pronesla v dílu na rozloučenou. Zdíša takový zvrat vůbec nečekala. „Já jsem to fakt neviděla,“ posteskla si. Annelie si naopak oddechla. „Byla jsem mírně vyděšená, ale vyšlo to,“ řekla. Coby poslední zrádkyně teď musí naverbovat nového hráče. Dáša lituje příchodu Annelie
Sama Dáša po konci v soutěži vysvětlila, že svůj odchod vytušila chvíli před hlasováním.
„Vždycky jsem před začátkem navazovala s ostatními oční kontakt a tentokrát to bylo poprvé, co mi ho ti lidi nevraceli. Tam mi to začalo být jasné a postupně jsem se s tím smiřovala,“ uvedla.
Její jméno u kulatého stolu poprvé zaznělo už v osmém dílu od Štefana. Ještě den před vyřazením si ale myslela, že šance na odchod jsou mezi ní a Annelie vyrovnané zhruba padesát na padesát. Podle svých slov nakonec odcházela naprosto vyrovnaná a bez náznaku hořkosti. Její osud na hradě podle ní zpečetila dřívější volba nového zrádce.
„To, že jsem Kryštofovi dovolila přivést mezi nás Annelie, považuju za svou největší herní chybu. Od začátku jsem tak stála jedna proti dvěma, proti přesile,“ dodala na závěr s tím, že k Annelie cítí animozitu.
Novinářka Zdíša a youtuber Honza Špaček patřili v soutěži k Dášinu nejbližšímu kruhu. Naopak její kolega zrádce Kryštof tvrdil, že si lidsky nesedli. Dáša to ale vidí jinak.
„V mém příběhu je on prostě jen vedlejší postava, ne hlavní,“ řekla o něm.
Devátý díl Zrádců měl premiéru 11. listopadu na platformě Prima+. Televize Prima ho odvysílá v neděli 15. listopadu.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( blesk, FTV Prima, Zrádci).