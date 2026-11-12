Kam se ztratila rosnička Tina Pletánková. Má za sebou operaci srdce, ale konečně nalezla klid mimo kamery

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Od hudby k televizní rosničce
Tina Pletánková se narodila 25. ledna 1970 a už od dětství měla blízko k umění. Věnovala se hudbě, hrála na klavír a akordeon, a určitou dobu se dokonce pokoušela prosadit jako hudebnice v Rakousku. Nakonec se ale její profesní cesta vydala jiným směrem.
Diváci ji začali pravidelně vídat na obrazovce televize Prima, kde se stala jednou z tváří předpovědi počasí. Její přirozené vystupování a sympatický vzhled jí získaly značnou popularitu. Vedle počasí uváděla také zábavný pořad Prima jízda a objevila se v dalších televizních projektech. Získala dokonce ocenění pro nejoblíbenější televizní rosničku.
Její televizní kariéra trvala přibližně patnáct let. V roce 2011 však Prima změnila způsob prezentace počasí a živé moderátorky nahradila počítačovou grafikou. Tina tak stejně jako některé její kolegyně přišla o dlouholetou práci. Z obrazovek zmizela v době, kdy ji diváci dobře znali, a nový začátek nebyl jednoduchý.
Televize ji odsunula, doma měla jiné starosti
Po odchodu z Primy se snažila najít uplatnění jinde. Moderovala například pořad Můj styl na Mňam TV a později se objevila v seriálu Krejzovi. Velký televizní návrat se však nekonal. Věnovala se proto také moderování společenských akcí a dalším příležitostným projektům.
V té době měla navíc starosti v soukromí. S profesionálním potápěčem Zdeňkem Holíkem měla syna Andrého a rodinný život pro ni byl důležitější než snaha za každou cenu zůstat na obrazovce. Když se její syn potýkal se zdravotními komplikacemi a úrazy, chtěla mu být především nablízku.
Vztah s jeho otcem ale nakonec nevydržel. Rozchod pro ni nebyl jednoduchý, protože si přála, aby rodina zůstala pohromadě. Oba se však postupně dostali do situace, kdy už společné soužití nedávalo smysl.
Operace srdce jí přinesla úlevu
Další vážnou životní zkouškou byly zdravotní potíže. V roce 2017 začala Tina trpět srdeční arytmií, která ji výrazně omezovala. Několik měsíců se potýkala s nepravidelným tepem a velkou únavou. Nakonec musela podstoupit zákrok, při němž lékaři problém odstranili přímo v srdci.
Operaci provedl profesor Petr Neužil z Nemocnice Na Homolce, který byl zároveň jejím dlouholetým známým. Šlo o katetrizační zákrok, nikoli o klasickou otevřenou operaci srdce. Výsledek byl dobrý. Po zákroku se jí tep zklidnil a zmizela také vyčerpávající únava, která ji předtím trápila. Krátce nato se znovu objevila ve společnosti a mohla se vrátit k běžnému životu.
Vztah s hercem Čestmírem Řandou skončil bolestivě
Po rozchodu se Zdeňkem Holíkem navázala vztah s hercem Čestmírem Řandou mladším, synem známého českého herce. Zpočátku působili jako spokojený pár, jejich soužití se však postupně změnilo v komplikovanou kapitolu. Po zhruba dvou letech se rozešli a rozchod nebyl klidný. Pletánková tehdy hovořila o nepříjemném kontaktování a obtěžování ze strany bývalého partnera, situací se zabývala také policie.
Čestmír Řanda mladší zemřel v roce 2020 ve věku šedesáti let. Pro Tinu to byla další uzavřená kapitola vztahu, který jí nakonec přinesl více starostí než radosti.
Dnes si soukromí pečlivě střeží
Dnes je Tině Pletánkové 56 let a o svém soukromí mluví jen velmi málo. V posledních letech se vyhýbá mediálnímu zájmu a nepatří k osobnostem, které by pravidelně zveřejňovaly fotografie ze svého každodenního života. Ani na sociálních sítích se nesnaží budovat veřejný obraz za každou cenu.
Její syn André už dospěl. Zdědil po mamince umělecké vlohy, ale mnohem více ho přitahují motorky a motokros. Tina se v minulosti svěřila, že ji trochu mrzí, že se syn nevydal hudební cestou, přestože k tomu měl předpoklady.
Z někdejší televizní hvězdy, jejíž tvář znaly tisíce domácností, je dnes žena, která si pečlivě vybírá, kdy a kde se objeví. Po letech televizního shonu, osobních zklamáních a zdravotních komplikacích už zřejmě nepotřebuje, aby se o ní neustále mluvilo. A tak zatímco na televizních obrazovkách dostaly přednost meteorologické mapy, Tina Pletánková si svůj život za kamerami nechává především pro sebe.
Zdroje článku: zeny.iprima.cz, blesk.cz, magazin.osobnosti.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová