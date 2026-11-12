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Kam se ztratila rosnička Tina Pletánková. Má za sebou operaci srdce, ale konečně nalezla klid mimo kamery

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Její úsměv a příjemný hlas si pamatují především diváci televize Prima z přelomu tisíciletí. Tina Pletánková patřila dlouhých 15 let k nejoblíbenějším televizním rosničkám a moderovala také populární pořad Prima jízda. Pak ale přišel nečekaný konec angažmá a její tvář z obrazovek postupně zmizela.
Kam se ztratila rosnička Tina Pletánková. Má za sebou operaci srdce, ale konečně nalezla klid mimo kamery

Kam se ztratila rosnička Tina Pletánková. Má za sebou operaci srdce, ale konečně nalezla klid mimo kamery

Zdroj: Next Foto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 10:30

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