Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vánoční klenot Louskáček míří na stream. Londýnský balet nabízí velkolepou podívanou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sehnat v předvánočním čase lístky na baletní klasiku bývá v českých divadlech včetně pražského Národního divadla tradičně téměř nemožný úkol. Pokud jste letošní hon za vstupenkami nestihli, nemusíte věšet hlavu. Divadelní streamovací služba Dramox totiž do své nabídky zařadila inscenaci Louskáček v podání Anglického národního baletu.
Vánoční klenot Louskáček míří na stream. Londýnský balet nabízí velkolepou podívanou

Vánoční klenot Louskáček míří na stream. Londýnský balet nabízí velkolepou podívanou

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Malebná krajina i nečekaná láska. Romantický Dřevorubec se připomíná písní od hlavní hvězdy
Malebná krajina i nečekaná láska. Romantický Dřevorubec se připomíná písní od hlavní hvězdy
„Může se to stát komukoliv z nás," říká Nataša Bednářová ze seriálu Sériový manžel
„Může se to stát komukoliv z nás," říká Nataša Bednářová ze seriálu Sériový manžel

Nataša Bednářová není televizním divákům příliš známá, to se ale brzy změní. Hraje totiž jednu z hlavních...

Stranger Things se vrací. Nový příběh nám ukáže původ Vecnových schopností
Stranger Things se vrací. Nový příběh nám ukáže původ Vecnových schopností

Megahit Stranger Things se dočká dalšího prequelu. Tentokrát se díky seriálu Stranger Things: Jiné světy...

Mafie a zpřelámané tělo v kufru. Pokračování Tenkrát v Hollywoodu je v traileru víc Fincherovým dílem
Mafie a zpřelámané tělo v kufru. Pokračování Tenkrát v Hollywoodu je v traileru víc Fincherovým dílem

Brad Pitt se vrací jako Cliff Booth a tentokrát už nejde jen o nostalgickou projížďku hollywoodskou...

Kinobox Daily: Green Lantern je nechvalně známý propadák, který nás málem ochudil o Deadpoola
Kinobox Daily: Green Lantern je nechvalně známý propadák, který nás málem ochudil o Deadpoola

Green Lantern je superhrdinský snímek Martina Campbella na motivy stejnojmenné komiksové postavy. Ten se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.