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Mastnota uvnitř myčky povolí i bez drahé chemie. Kyselina citronová potřebuje k účinku pouhých 15 minut

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Myčku na nádobí má v dnešní době většina domácností a je důležité ji udržovat v čistotě. A to můžete zajistit i bez chemických prostředků.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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