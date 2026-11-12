Mastnota uvnitř myčky povolí i bez drahé chemie. Kyselina citronová potřebuje k účinku pouhých 15 minut

Myčku na nádobí má v dnešní době většina domácností a je důležité ji udržovat v čistotě. A to můžete zajistit i bez chemických prostředků.
Myčka je skvělý vynález, který nám všem usnadňuje práci s mytím nádobí. Díky správné péči ji budete mít nejen čistou a udržovanou, ale prodloužíte tím i její životnost. Je však třeba si uvědomit, že
pokud nedostává správnou péči, hromadí se v ní zbytky jídla a myčka nejenže přestane fungovat, ale jídlo v ní začne plesnivět a začne nepříjemně zapáchat. Můžete používat chemické přípravky, ale i pro vaše zdraví a okolní prostředí je nejideálnější používat ekologické metody na čištění. Čištění myčky kyselinou citronovou
Čištění myčky je důležité, pomáhá ji udržovat v dobrém stavu a zabraňuje tvoření bakterií. Tuto činnost byste měli provozovat alespoň jednou v měsíci, protože se uvnitř hromadí zaschlý tuk a zbytky jídla, které mohou začít zapáchat. Je třeba
odstranit všechny pohyblivé části a opláchnout je vodou. Potom máte bližší výhled i na stav těsnění a filtru, jenž by se mohl ucpat. Když je myčka prázdná, můžete ji důkladně vydrhnout – a k tomu vám může pomoci hrubá houbička a zubní kartáček.
Jednou z účinných metod je čištění kyselinou citronovou. Ta má odmašťovací účinky na znečištěné povrchy. S jejím použitím bude čištění o mnoho jednodušší. Chcete-li tento způsob využít, smíchejte kyselinu citronovou s vodou v poměru 1 : 2 a
pořádně promíchejte, dokud nevznikne směs. Směsí potom vymyjte každý koutek vnitřku myčky a nechte ji asi 15 minut působit. Poté spusťte myčku na nejkratší program, aby se důkladně vypláchla. Po dokončení nechte myčku vyschnout.
Jedlá soda nebo kuchyňský ocet
Dalším účinným trikem je jedlá soda, která se často používá na čištění znečištěných míst a dobře poslouží i v případě myčky. Má totiž mírně žíravé vlastnosti, díky nimž se všechny kovové části uvnitř vyčistí a budou se lesknout. Jedlá soda má navíc
osvěžující vlastnosti a neutralizuje nepříjemné zápachy. Stačí, když dovnitř myčky nasypete 2 polévkové lžíce jedlé sody a vlhkou houbičkou vše pořádně omyjete. Můžete také dát jednu polévkovou lžíci jedlé sody do zásobníku na tablety a spustit cyklus mytí naprázdno. Fotografie: Pixabay
Na mastné usazeniny a špatně odstranitelný vodní kámen lze využít nejlepší zbraň, a tou je klasický ocet.
K přípravě tohoto čisticího prostředku budete potřebovat půl litru vody a 3 lžíce octa. Vzhledem k tomu, že má ocet ostrou a nepříliš ideální vůni, lze do směsi přidat i pár kapek esenciálního oleje.
Směs pořádně promíchejte a výsledek rozprostřete uvnitř myčky. Nechte roztok asi 15 minut působit, poté vložte tabletu do myčky do příslušné přihrádky a myčku zapněte na nejkratší program čištění. Výsledkem bude čistá a voňavá myčka.
Zdroj:
Porady Interia
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I myčka vyžaduje pravidelnou péči. Na oplátku se vám odvděčí dokonale čistým nádobím appeared first on BydlímeÚtulně.cz.