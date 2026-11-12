Jak bydlí Chantal Poullain. Srdcem bytu je bílá kuchyň plná věcí, Francii nezapře

Chantal Poullain žije v České republice od 80. let, kdy sem přišla za hercem Bolkem Polívkou. Po letech společného života se jejich cesty rozešly, herečka ale v Česku zůstala. Její pražský byt v sobě stále uchovává atmosféru rodné Francie. Nejde přitom o žádnou stylizovanou provensálskou dekoraci. Francouzský charakter mu dodávají především osobní předměty, umění a způsob, jakým herečka prostor využívá.
Kuchyně, ve které se schází rodina i přátelé
Jedním z nejvýraznějších míst bytu je kuchyň. Její světlé, převážně bílé zařízení doplňují různé předměty a nábytek, které by v dokonale sladěném moderním interiéru možná působily nepatřičně. U Chantal ale všechno patří k sobě. Kuchyň totiž není jen místem, kde se připravuje jídlo. Je přirozeným centrem domácího života.
Dominantou prostoru je velký jídelní stůl, který si herečka nechala vyrobit na míru. Chtěla, aby se k němu vešlo co nejvíce lidí. V rozhovoru pro pořad Showtime vyprávěla, že se u něj dříve často scházeli také kamarádi jejího syna Vladimíra. Někdy se návštěvy objevily úplně neplánovaně a téměř každý večer se kolem stolu sešla větší společnost.
Stůl už má za sebou pořádnou řádku společných večeří. Je poškrábaný a známky používání neskrývá. Chantal to ale nepovažuje za nedostatek. Právě naopak. Je na něm vidět, že se u něj skutečně žilo.
Podívejte se na video, které vás útulným bytem provede:
Byt jako soukromá galerie
Umění provází Chantal Poullain odmala. Vyrůstala v rodině výtvarníků, její otec byl sochař a architekt a maminka se věnovala sochařství i malířství. Není proto divu, že se jejich tvorba stala součástí jejího domova. Na stěnách visí obrazy od maminky, mezi dalšími předměty najdeme sochy od otce i sestry Patricie. Některé věci dostala od přátel.
Zvláštní místo má socha, kterou její otec věnoval Chantal a Bolku Polívkovi ke svatbě. Je na ní písmeno C jako Chantal a B jako Bolek. Takové předměty pro ni nejsou jen dekorací. Připomínají jí rodinu, vztahy a důležité okamžiky života.
Dlouhá chodba vedoucí k pracovně připomíná malou galerii. Všude je něco k prohlížení, ale byt nepůsobí jako chladné muzeum. Chantal má ráda věci, které už něco zažily. Nábytek proto často hledá v bazarech a nevadí jí, když není dokonalý nebo nese známky stáří.
Potřebuje prostor, ale také lidi kolem sebe
Prostorný byt s vysokými stropy jí vyhovoval také proto, že nemá ráda stísněné prostory. Sama o sobě říká, že je klaustrofobická a potřebuje mít kolem sebe dostatek místa. Zároveň ale není člověkem, který by se uzavíral do samoty. Velký stůl a společenské uspořádání bytu dobře odpovídají její povaze.
V rozhovoru pro Marianne v prosinci 2022 prozradila, že uvažuje o stěhování. Protože často cestuje mezi Prahou a Brnem, dospěla k názoru, že už nepotřebuje tak velký byt. Přiznávala však, že opustit místo plné vzpomínek pro ni nebude jednoduché.
Ať už se v budoucnu rozhodne jakkoli, její představa domova zůstává dobře čitelná. Nemusí být dokonale sladěný ani bez jediné věci navíc. Důležité je, aby v něm byly vzpomínky, blízcí lidé a předměty, ke kterým má člověk osobní vztah. Právě v tom je francouzský šarm Chantal Poullain možná nejvíc patrný.
Zdroje článku: marianne.cz, living.iprima.cz, blesk.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová