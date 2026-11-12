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Jak bydlí Chantal Poullain. Srdcem bytu je bílá kuchyň plná věcí, Francii nezapře

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Někdo by možná řekl, že v bytě Chantal Poullain je snad až příliš mnoho věcí. Obrazy, sochy, fotografie, knihy a drobné dekorace zaplňují police i stěny. Herečka ale nemá ráda interiéry jako vystřižené z katalogu. Dává přednost předmětům s příběhem a domovu, ve kterém je vidět, kdo v něm žije.
Jak bydlí Chantal Poullain. Srdcem bytu je bílá kuchyň plná věcí, Francii nezapře

Jak bydlí Chantal Poullain. Srdcem bytu je bílá kuchyň plná věcí, Francii nezapře

Zdroj: Next Foto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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