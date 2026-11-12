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Uprostřed českých lesů stojí mosty bez dálnice. Jsou pozůstatkem nedokončeného nacistického plánu

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V okolí Jevíčka a u Brněnské přehrady se dodnes nacházejí betonové mosty, pilíře a náspy, které vypadají jako součást velké silnice. Většina z nich však nikdy nesloužila původnímu účelu. V letech 1939 až 1942 zde nacistické Německo budovalo průběžnou dálnici mezi Vratislaví a Vídní, jež měla překročit české území a propojit dvě důležitá města říše. Po zastavení stavby zůstaly v krajině hotové konstrukce bez navazující vozovky a některé jsou dnes téměř ukryté mezi stromy.
Uprostřed českých lesů stojí mosty bez dálnice. Jsou pozůstatkem nedokončeného nacistického plánu

Uprostřed českých lesů stojí mosty bez dálnice. Jsou pozůstatkem nedokončeného nacistického plánu

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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