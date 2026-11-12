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V prosinci je tam 31 stupňů a oběd stojí 65 Kč: nejlepší destinace na dovolenou

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V Česku se v prosinci stmívá už odpoledne, chodníky kloužou a topení jede naplno. […]
V prosinci je tam 31 stupňů a oběd stojí 65 Kč: nejlepší destinace na dovolenou

V prosinci je tam 31 stupňů a oběd stojí 65 Kč: nejlepší destinace na dovolenou

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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