Majitelé domů bez čísla popisného na fasádě mohou dostat pokutu až 200 000 Kč. Tabulku si platí sami

Lidé, kteří si postaví nový dům nebo koupí starší nemovitost, musí na fasádu umístit tabulku s číslem popisným. Samotný zápis adresy v registrech státu k tomu nestačí. Kdo budovu přiděleným číslem neoznačí, může od úřadu dostat pokutu až 200 tisíc korun.
Číslo od úřadu a cedulka na domě
Každá dokončená budova musí mít podle zákona o obcích přidělené číslo popisné. Stavby pro rodinnou rekreaci nebo dočasné stavby dostávají číslo evidenční. U novostaveb úřad přidělí číslo automaticky na základě výzvy stavebního úřadu. U starších domů nebo u staveb, které povolení nepotřebují, o něj musí majitel písemně požádat. Žádost obsahuje parcelní číslo, účel užívání nebo počet nadzemních podlaží a přikládá se k ní geometrický plán a potvrzení o užívání budovy.
Přidělení čísla do registru je ale jen první krok. Vlastník má povinnost dům tímto číslem fyzicky označit a tabulku udržovat v řádném stavu. Barvu a přesné provedení čísel si určuje každá obec sama. Cedulka pak musí být dobře viditelná z veřejného prostranství. Pokud není na plot od ulice přímý průhled, umístění na plotě nestačí.
Majitelé si nejčastěji kupují smaltované cedule, které vyjdou zhruba na 400 až 600 korun. Vyřešení situace je tak poměrně snadné. Kdo už číslo přidělené má, jednoduše tabulku koupí a pověsí. Žádost na úřad podává jen ten, komu číslo ještě zcela chybí.
Bez zapsané adresy se nedá přihlásit pobyt
Úřední zápis adresy v počítači a plechová cedulka na zdi plní dvě různé role. Oficiální přidělená adresa je nutná pro zápis dokončené stavby do katastru nemovitostí. Teprve po zapsání čísla do základního registru územní identifikace si vlastník může na daném místě nahlásit trvalý pobyt nebo sídlo podnikání. Hasiči a záchranná služba zase státní registry adres využívají ke své přesné navigaci.
Pokud budova chybí ve státních registrech, zkomplikuje to majitelům běžný život, připomíná web Dostupný advokát. Bez přesné zapsané adresy banky neumožní čerpání poslední části hypotéky a pošta nedoručí zásilky. Pojišťovny zase podle advokátů pro přesnou kalkulaci vyžadují konkrétní adresu a bez ní nabídnou pouze obecný produkt s vyšším rizikem a vyšší cenou.
Za chybějící cedulku hrozí vysoké pokuty
Kdo pravidla pro označování budov ignoruje, vystavuje se postihu. Fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikatel se dopustí přestupku jednoduše tím, že svou budovu neoznačí přiděleným číslem, případně tabulku neudržuje v řádném stavu. Stejný přestupek spáchá ten, kdo odmítne strpět bezúplatné připevnění obecní tabulky s označením ulice na své nemovitosti. Za takový přestupek může úřad uložit pokutu až do výše 200 000 korun.
Že úředníci mohou chybějící čísla aktivně kontrolovat, zažili například lidé ve Slezské Ostravě před pár lety. Tamní stavební úřad tehdy podle Deníku zjistil nedostatky u starších staveb, které byly v minulosti označené jen orientačním číslem, i u překvapivého množství novostaveb. Obyvatelům úřad připomínal, že tabulka s číslem popisným musí být v jejich obvodu bílá s červenými čísly a červeným okrajem a umisťuje se při pravém rohu vchodu do budovy. Podle úředníků se u některých domů projevila lidová tvořivost, úřad proto avizoval, že bude v kontrolách pokračovat a majitele vyzve k nápravě.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (zakonyprolidi, denik, dostupnyadvokat, bezplatnapravniporadna).