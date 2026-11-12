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Poprvé spolu točili před 28 lety. Jason Statham a Guy Ritchie teď chystají pro Netflix pomstu v londýnském podsvětí

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Guy Ritchie se znovu vrací do londýnského podsvětí a hlavní roli opět svěřil Jasonu Stathamovi. Netflix oznámil akční thriller Dogfight, už sedmý společný film dvojice, která spolu začínala u kultovní gangsterky Sbal prachy a vypadni. Co o něm zatím víme?
Poprvé spolu točili před 28 lety. Jason Statham a Guy Ritchie teď chystají pro Netflix pomstu v londýnském podsvětí

Poprvé spolu točili před 28 lety. Jason Statham a Guy Ritchie teď chystají pro Netflix pomstu v londýnském podsvětí

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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