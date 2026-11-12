Netflix natočil v Česku velké finále světového hitu. Seriál, který bodoval v 84 zemích, se vrací už ve čtvrtek

Datum premiéry
Netflix oznámil už v září a rovnou potvrdil, že třetí řada je poslední. Všech šest nových dílů vyjde najednou a uzavře příběh, který v roce 2022 začal sňatkem mladé bavorské princezny s rakouským císařem. V říjnu streamovací gigant ukázal i oficiální trailer.
Ten slibuje víc slz, víc politiky a ještě méně klidu na dvoře. Jedna věta v něm přitom zní skoro jako tečka za celou ságou.
„Možná si budou pamatovat vás, a nikoho z nás,“ řekne v něm Sisi arcivévodkyně Žofie.
O čem bude 3. řada Císařovny?
Děj navazuje na válku na Sardinii. Franz Josef (
Philip Froissant) se domů vrací traumatizovaný a nemůže se zbavit viny za smrt mladých vojáků, které poslal do boje. Alžběta ( Devrim Lingnau Islamoğlu) bojuje o manželství i o to, co považuje pro říši za správné. Jejich vztah ale dál nalomí Franzova nevěra.
Tlak dvora a podlomené zdraví nakonec Sisi vyženou z Vídně na vzdálený ostrov. Tam se seznámí s hrabětem Andrássym, vůdcem maďarské revoluce. Mezitím Maxmilián s Marií míří do Mexika, kde má usednout na císařský trůn. A Alžběta se bude muset rozhodnout, jestli poslechne srdce, nebo povinnost císařovny.
Foto: Sasha Ostrov/Netflix
Připomeňme, že skutečná Alžběta z Vídně opravdu utíkala. Na zimu roku 1860 odjela na Madeiru a cestování se pro ni stalo únikem z dvorské etikety na celý zbytek života. Seriál si s historií odjakživa hraje volně, tentokrát se ale drží jednoho z nejznámějších momentů jejího života.
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Hraběte Andrássyho hraje srbský herec Dejan Bućin a podle tiskové zprávy, kterou Netflix vydal při začátku natáčení, přibyli do obsazení i Nico Holonics jako Otto von Bismarck, Sebastian Blomberg jako císař Vilém I. a Merlin Sandmeyer s Marlene Burow. Vracejí se Johannes Nussbaum jako Maxmilián a Josephine Thiesen jako Marie.
Nechybí ani
Melika Foroutan, jejíž přísná arcivévodkyně Žofie patří k nejvýraznějším postavám celé série. Za seriálem dál stojí showrunnerka a hlavní scenáristka Katharina Eyssen. Poslední řadu režírovali Florian Cossen a Julia Langhof. Natáčelo se na Konopišti i v Kutné Hoře
Filmaři se opět vrátili do
Česka, které Vídeň 19. století zahrálo už v předchozích řadách. Připomeňme, že natáčení v Praze u první řady dokonce rozčílilo kardinála Duku. Nově se tentokrát točilo i ve Španělsku, ostrovní scény vznikaly podle webu Kino.de v katalánském Lloret de Mar.
Stejný web s odkazem na Czech Film Commission uvádí, že štáb strávil v Česku 61 natáčecích dní mezi zářím 2025 a lednem 2026. Kamery stály mimo jiné na zámcích Sychrov, Konopiště a Zbraslav, v chrámu svaté Barbory v
Kutné Hoře, v pražské Loretě, na Malostranském náměstí nebo v ateliérech na Barrandově. Při sledování tak budete nejspíš nejednou zastavovat a hádat, kde přesně se postavy procházejí. Foto: Sasha Ostrov/Netflix Hit, který bodoval v 84 zemích
Čeští diváci dávají
Císařovně na Kinoboxu hodnocení 75 %. Doma i v zahraničí má seriál pověst jednoho z nejúspěšnějších evropských projektů Netflixu. První řada v roce 2023 získala Mezinárodní cenu Emmy pro nejlepší drama a druhá se podle Netflixu dostala do TOP 10 v 84 zemích, z toho v deseti byla na prvním místě.
Podle webu
What's on Netflix mají první dvě řady dohromady přes 82 milionů zhlédnutí. „Kolik lidí jsme podruhé zasáhli a dojali po celém světě, mě někdy nechává beze slov,“ uvedla showrunnerka Eyssen při oznámení třetí řady. Teď ji čeká nejtěžší úkol: rozloučit se tak, aby si finále fanoušci pamatovali.
Poslední řada seriálu Císařovna vyjde na Netflixu ve čtvrtek 12. listopadu. Šest dílů zvládnete klidně za jeden prodloužený večer, kapesníky ale radši nechte na dosah. Foto: Sasha Ostrov/Netflix Foto: Sasha Ostrov/Netflix Foto: Sasha Ostrov/Netflix Foto: Sasha Ostrov/Netflix Foto: Sasha Ostrov/Netflix Foto: Sasha Ostrov/Netflix
Zdroje: Netflix, What's on Netflix, Kino.de, Kinobox
Hodnocení na
Kinoboxu: 75 %