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Kurník mezi paneláky. Ostravští školáci se budou starat o slepice

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Dennívýzva
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Ostrava podpoří částkou 397 tisíc korun komunitní projekt Dorčin kurník. V zahradě Základní a Mateřské školy Volgogradská vyroste kurník s voliérou, o který se budou starat děti a místní rodiny. Škola jej využije při výuce o přírodě a udržitelném hospodaření.
Kurník mezi paneláky. Ostravští školáci se budou starat o slepice

Kurník mezi paneláky. Ostravští školáci se budou starat o slepice

Zdroj: Magistrát města Ostravy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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