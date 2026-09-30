ČSSZ varuje seniory: Naším jménem na vás ušili boudu a snaží se vás obrat o peníze

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Telefonní číslo na displeji odpovídá oficiálnímu kontaktu správy sociálního zabezpečení. E-mail v doručené poště vypadá jako standardní úřední dopis s logem ČSSZ, formálním jazykem, a dokonce i podpisem vedoucího pracovníka. A hlavně: slibuje vám zpětný doplatek penze v řádech desítek tisíc korun. Přesně takhle dnes vypadá začátek sofistikovaného podvodu, který v posledních měsících sužuje tisíce lidí po celé republice.
Česká správa sociálního zabezpečení zaznamenává masivní vlnu útoků, při nichž se organizované skupiny kyberzločinců vydávají za její zaměstnance. Jejich metody jsou promyšlené, technologicky vyspělé a cílí především na přirozenou lidskou důvěru v oficiální instituce. Jenže s pomocí seniorům to nemá nic společného. Jde výhradně o vyčerpání bankovních účtů.
Jak útok probíhá krok za krokem
První kontakt přichází obvykle elektronickou poštou. Zpráva obsahuje všechny znaky legitimního úředního dopisu – grafický styl odpovídá oficiálním dokumentům ČSSZ, nechybí spisová značka ani přesně vyčíslená suma, kterou máte údajně obdržet jako dodatečnou platbu. Dnešní podvodníci si dávají záležet na každém detailu, včetně digitálních razítek a formálního oslovení.
Skutečný útok ale začíná až v momentě, kdy zazvoní telefon. Na druhém konci linky uslyšíte příjemný, klidný hlas člověka, který se představí jako pracovník sociální správy. Potvrdí vám radostnou zprávu o schváleném doplatku, ale vzápětí dodá podmínku: aby mohly být peníze bezpečně převedeny, musíte provést několik kroků přímo ve svém internetovém bankovnictví.
V této chvíli pachatelé často navrhnou videohovor nebo vás přesvědčí, abyste si do počítače či telefonu nainstalovali program pro vzdálenou správu – nejčastěji AnyDesk nebo TeamViewer. Pod záminkou technické asistence tak získají přímý přístup k vašemu zařízení a vidí vše, co děláte na obrazovce.
Celou situaci navíc komplikuje technologický trik zvaný spoofing. Na displeji vašeho telefonu se může zobrazit skutečné číslo banky nebo úřadu, které najdete i na oficiálních webových stránkách. Shoda s veřejně dostupným kontaktem však vůbec neznamená, že hovor vede daná instituce. Policie těmto metodám říká vishing – jde o formu sociálního inženýrství, kdy útočník manipuluje s emocemi, vystupuje z pozice autority a vytahuje z lidí hesla, PIN kódy i potvrzovací SMS zprávy.
Co ČSSZ nikdy nežádá
Existuje jedno naprosto zásadní pravidlo, které celý podvod okamžitě prozradí: Česká správa sociálního zabezpečení nikdy po nikom nechce přihlašování do bankovnictví ani v něm nevyžaduje provádění jakýchkoli transakcí. Úřad po klientech za žádných okolností nežádá bezpečnostní PIN kódy, potvrzovací klíče a už vůbec ne instalaci softwaru pro vzdálený přístup.
Veškerá oficiální elektronická komunikace správy probíhá výhradně přes zabezpečené kanály – domény cssz.cz, cssz.gov.cz a eportal.cssz.cz. Jakákoli jiná adresa nebo neobvyklá výzva k platbě je jasným signálem nebezpečí. Pokud potřebujete ověřit pravost komunikace, kontaktujte oficiální bezplatnou infolinku ČSSZ na čísle 800 050 248.
Důsledky manipulace bývají devastující. Podle policejních statistik dosahuje průměrná škoda u těchto podvodů zhruba 750 tisíc korun. Mnoho lidí přijde během několika desítek minut o celoživotní úspory. Někteří dokonce skončí s mnohamilionovými dluhy, protože si útočníci jejich jménem stihnou sjednat předschválené úvěry. Celkový objem kyberkriminality přitom neustále roste – jen za první letošní čtvrtletí vyskočil počet případů o více než 37 procent.
Zajímavé je, že oběťmi nejsou zdaleka jen senioři. Podle statistik Policie ČR činí průměrný věk poškozených 45 let a v 80 procentech případů se jedná o ženy. Podvodníci zkrátka útočí na každého, kdo projeví důvěru v jejich scénář.
Opakované vlny útoků
Pro Českou správu sociálního zabezpečení nejde o ojedinělý incident. Úřad se potýká s vynalézavostí pachatelů dlouhodobě. Už 1. července letošního roku musel varovat před vlnou lživých e-mailů, které lidem slibovaly možnost získat přes 240 tisíc korun. Tehdy poškození měli posílat kopie svých občanských průkazů, sdělovat věk, a dokonce uvádět důvod, na co přesně chtějí vyplacené peníze využít.
Podobná kampaň proběhla také 27. května. Tentokrát se útočníci zaměřili na firmy, mzdové účetní a HR manažery. Vydávali se za klientské centrum a rozesílali zprávy z podvržených domén jako kontakt-cssz.cz nebo portal-cssz.cz. Tvrdili v nich, že v systému úřadu chybějí důležité kontaktní záznamy, a vyzývali k jejich neprodlenému doplnění. Citlivé firemní údaje měly být zaslány na podvodnou adresu l.jenickova@platby-cssz.com. Záminky se neustále proměňují, cíl však zůstává totožný: dostat se k datům, která otevřou cestu k bankovnímu kontu.
Společným jmenovatelem všech těchto útoků je psychologický nátlak, vytváření umělého spěchu a snaha oběť izolovat. Pachatelé tvrdí, že záležitost hoří, peníze jinak propadnou, a neustálým mluvením brání člověku v tom, aby se poradil s rodinou nebo si informace v klidu ověřil.
Jak se bránit
Policie doporučuje jednoduché obranné pravidlo 3Z: Zastav, zavěs a zkontroluj si informace. V momentě, kdy vás kdokoli po telefonu nutí do operací s penězi nebo bankovními účty, je nejlepší beze slova ukončit hovor a spojit se přímo s danou institucí přes ověřený kontakt.
Základní prevence vyžaduje jen chladnou hlavu a dodržování několika bezpečnostních zásad. Pokud vám do schránky dorazí zpráva o údajném přeplatku, ignorujte ji a na žádné odkazy neklikejte. Jestliže vám někdo s podobnou nabídkou volá, okamžitě zavěste a vytočte oficiální infolinku úřadu z ověřených stránek.
Nikdy nesdělujte přihlašovací údaje k účtu, nepotvrzujte cizí transakce a do svých zařízení nestahujte žádné cizí programy. Pokud máte podezření, že se vás někdo pokusil napálit, nebo jste podvodníkům nějaké údaje poskytli, obratem kontaktujte svou banku a podejte trestní oznámení na Policii ČR. Pamatujte, že žádná skutečná státní instituce po vás přístup do vašeho bankovnictví chtít nebude.
Zdroje článku: Česká správa sociálního zabezpečení, echzpravy.cz, ceskeduchody.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová