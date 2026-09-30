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ČSSZ varuje seniory: Naším jménem na vás ušili boudu a snaží se vás obrat o peníze

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Oficiální razítko, přesná částka doplatku a profesionální hlas v telefonu. Podvodníci dnes dovedou napodobit úřední komunikaci k dokonalosti. Jejich cíl? Dostat se k vašim bankovním účtům.
ČSSZ varuje seniory: Naším jménem na vás ušili boudu a snaží se vás obrat o peníze

ČSSZ varuje seniory: Naším jménem na vás ušili boudu a snaží se vás obrat o peníze

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.09.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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