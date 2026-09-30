Pokud ještě máte doma tyto socialistické hrníčky, pijete čaj z pokladu za stovky korun

A navíc, v mnoha domácnostech se daly najít stejné. Scénář pak byl mnohde podobný.
„Jé, tvoje maminka má stejný hrníček jako ta moje?“
„My ho máme taky, ale pije z něj táta!“
Hrníčky, které se stávají srdcovkami
A tak se některé kousky stávají doslova srdcovkami.
Mnozí mají vzpomínky ještě konkrétnější a přesně ví, do kterého hrnečku se dělalo kakao, do kterého čaj a který byl sváteční. Mnohé z nich skončily na chalupách a chatách a dodnes jsou těmi nedělními, pohodovými a vzpomínkovými.
Tak se schválně podívejte, které z nich ležely ve vaší domácnosti. Možná si i pamatujete, že potisk na nich byl lehce vystouplý.
Jak se do domácnosti dostávaly?
Do domácnosti se dostávaly klasicky jako součást výbavy, ale některé kusy také dostávaly zaměstnanci různých podniků jako dárky k výročím. Ti, kdož pracovali v porcelánkách, se často dostali k druhojakostním kouskům, které mají dnes vysokou sběratelskou hodnotu. Jejich ceny se pohybovaly v řádech korun, nejčastěji mezi 7 až 15 Kčs podle druhu a výrobce.
Dají se ještě koupit?
Nejjistější cestou k hrníčku jsou aukční servery a prodejní weby. Jestli ale chcete vybírat osobně, klidně zavítejte do starožitníctví, antikvariátů nebo re-use obchodů. Právě tam, v různých vetešnictvích, máte největší šanci takový hrníček najít.
Lidé k nim mají často osobní vzpomínky. Často jsou v dobrém stavu a ještě slouží. A jejich majitelé nemají to srdce je vyhodit. Do podobných obchodů tak míří nejčastěji, stejně jako knihy. Nebudou tak cenné jako skutečně originální retro sběratelské hrnky nebo celé sady porcelánů, ale ten svůj si třeba najdete.
Úspěch ležel v kvalitě a vzpomínkách
Kouzlo těchto obyčejných čajových, sériově vyráběných velkých hrnků, tkví v tom, že je měl každý a zároveň byla nabídka vzorů celkem omezená. Téměř každý takový hrnek ve vás tak vyvolá vzpomínku. Buď jste ho měli vy doma před čtyřiceti lety, nebo někdo, koho jste znali. Některé hrnky si také zahrály ve filmech. S tebou mne baví svět, Slunce seno nebo Pod jezevčí skálou, to jsou všechno filmy, kde jsou hrníčky na stole tou nejsladší rekvizitou a vzpomínkou.
Ceny hrnků jsou do stovek
Pokud jsou hrnky v top stavu a máte jich celou sadu, můžete se dostat k cenám až několik set korun. Dá se říci, že pod stovku se jednotlivé kusy neprodávají, spíše výše. Možná si svým způsobem zachovávají i užitnou hodnotu, protože se tak snadno nerozbijí a snesou i pořádně horký čaj. Silný porcelán vydrží více než lehké porcelánové a kameninové hrnky vyráběné dnes.
Zdroje článku: pinterest, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková