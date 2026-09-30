Tenistku Anisimovou šikanovali kvůli velkým prsům. Teď zhubla a lidé ji obviňují z něčeho úplně jiného

Tři roky, tři diagnózy od internetu. V roce 2023 měla „neatletické tělo a obrovská prsa“. V létě 2026 byla „moc tlustá“. A v září 2026 prý zhubla jen díky hubnoucí injekci. Pokaždé jiný verdikt, pokaždé stejný mechanismus: cizí lidé si osobují právo rozhodovat, jak má vypadat tělo profesionální sportovkyně. U Anisimové se nemění objekt zájmu, mění se jen důvod, proč si veřejnost myslí, že ho smí hodnotit.
Tři roky, tři verze téhož
V květnu 2023 sdílela tehdy jednadvacetiletá Anisimová screenshot soukromé zprávy, kterou dostala. „Nejneatletičtější tělo vůbec! Úzká ramena a obrovská prsa,“ stálo v ní. Připojila komentář, že lidé její tělo rozebírají denně a že nechápe tu posedlost. O pár dní později oznámila přerušení kariéry na neurčito, pobyt na turnajích se pro ni stal podle jejích slov nesnesitelným.
Po návratu se komentáře nezastavily. Jen se přeladily. V červenci 2026 server TennisTemple zachytil vlnu příspěvků, kde jí fanoušci psali, že „musí zhubnout“ a že „je moc tlustá“. Anisimová tehdy zareagovala s ironií. Jenže o dva měsíce později přišla třetí vlna, a ta už ironii nepřipouštěla.
Na fotkách ze září 2026 vypadala viditelně štíhleji. Sociální sítě okamžitě přepnuly registr: ne že je velká, ale že zhubla „nepřirozeně“. Začaly spekulace o Ozempicu, léku na bázi semaglutidu, který je primárně schválen k léčbě diabetu 2. typu a souvisejících kardiovaskulárních rizik, ale jehož vedlejším efektem je i výrazný úbytek hmotnosti.
Smazaná story a to, co po ní zůstalo
Dne 22. září 2026 Anisimová zveřejnila na Instagramu story, v níž výslovně napsala, že Ozempic neužívá, a požádala komentující, aby ji nezahrnovali do svých příspěvků a nechali ji být. Story následně smazala; důvod veřejně neuvedla. Citace pochází ze sekundárního zdroje, CNN Brasil ji zachytila přes fanouškovský screenshot, protože originál už není k dispozici.
Proč ji stáhla? Přímé vysvětlení neexistuje. Vodítko ale nabízí její vlastní slova z únorové tiskové konference v Dubaji, kde novinářům řekla, že během turnajů si občas Instagram rovnou smaže, aby nekrmila další vlnu pozornosti. Stažení story do tohoto vzorce zapadá.
Důležitý detail, který v online debatě zanikl: i kdyby Anisimová semaglutid skutečně užívala, nešlo by o dopingový přestupek. Světová antidopingová agentura WADA má v roce 2026 markery semaglutidu a tirzepatidu ve svém monitorovacím programu, tedy sleduje jejich výskyt ve vzorcích. Na seznamu zakázaných látek ale tyto substance nejsou.
Systémový problém, ne individuální příběh
Anisimová není výjimka. Tenisové řídící orgány kvůli narůstající online šikaně spustily od 1. ledna 2024 centrální monitoring veřejných účtů i soukromých zpráv hráčů a hráček. Pilotní studie nad 454 tenisty odhalila zneužívání u každého čtvrtého sledovaného. Souhrn za sezonu 2025, který WTA zveřejnila v červenci 2026, uvádí odstranění 66 % závažných příspěvků a komentářů a 35 účtů předaných policii.
Nejde ani o specificky americký fenomén. Český olympijský výbor i iROZHLAS popsaly zkušenosti českých sportovkyň: výhrůžky smrtí, sexuální narážky, stalking, tlak na vzhled. Podle mluvčí ČOV patří mezi nejvíce zasažené právě tenistky. Paradox: sportovkyně sociální sítě potřebují kvůli sponzorům a viditelnosti, ale právě tam jsou nejzranitelnější.
Tělo, které si internet nedokáže nechat pro sebe
Na únorové tiskovce v Dubaji Anisimová řekla větu, která celou kauzu shrnuje přesněji než jakýkoli titulek: „Je to neustálá kyberšikana. Lidé komentují moje tělo každý den.“ Dodala, že takové komentáře mohou být pro psychiku „nebezpečné“, ale že má nástroje z terapie a spolupracuje se sportovní psycholožkou.
V srpnu 2026, měsíc před vypuknutím ozempicové vlny, řekla v rozhovoru pro The Guardian, že varovné signály vyhoření dnes zachytí dříve než dříve a umí s nimi pracovat. Po návratu na okruh změnila tréninkový režim, přidala kondiční práci a podle svého trenéra Hendrika Vleeshouwersa se naučila „důvěřovat svému tělu“ v delších výměnách. Právě to, kombinace dlouhodobého tréninku, kondiční práce a režimových změn, je nejpravděpodobnější vysvětlení její tělesné proměny. Žádný veřejně doložený jednorázový zásah neexistuje.
Zajímavý kontrast nabízí Serena Williamsová, která v lednu 2026 v podcastu s Oprah sama otevřeně popsala, proč se rozhodla GLP-1 medikaci začít užívat. Dobrovolné přiznání versus vynucené popírání, dvě strany téže veřejné posedlosti cizím tělem.
Anisimová v září 2026 story smazala. Internet ale její tělo komentovat nepřestal. Jediné, co se změnilo, je zase jen diagnóza.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář