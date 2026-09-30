Tmavá kefírovka s čokoládovou polevou: Vláčný moučník z plechu, který neztrácí šťávu ani druhý den

Tuhle buchtu jsme doma dřív pekli z kyselého mléka, toho opravdového domácího. Patřila mezi ty moučníky, které zůstaly vláčné i další den, někdy i déle, pokud se tedy vůbec dožily rána. A to se nestávalo pokaždé. Dnes ji peču s běžným kefírem z obchodu, ale v chuti je pořád poznat stará dobrá kefírová buchta. Pekla jsem ji zase dnes a doma zmizela skoro dřív, než poleva stihla pořádně zpevnit. Tahle kefírová buchta s čokoládovou polevou je u nás jistota na víkend, ale klidně i na všední odpoledne, kdy není chuť stát dlouho u linky. Je rychlá, nenáročná a z běžných surovin. Proti obyčejné kakaové buchtě má jeden důležitý rozdíl: kefír. Díky němu korpus neosychá a zůstává měkký. Nahoru přijde jednoduchá rumová čokoládová poleva, žádné zdobení navíc, jen poctivá domácí vrstva, jak k téhle buchtě patří.
Na tomhle receptu mám ráda hlavně to, že se kolem něj nemusí chodit po špičkách. Vejce se utřou s cukrem, přidá se olej, mouka s
, kefír, promíchat a těsto může do pekáče. U nás doma se kakaem peče už dlouhé roky. Jen se pokaždé trochu přizpůsobí tomu, co je zrovna ve spíži nebo v lednici. Někdy přisypu navrch nasekané ořechy, jindy ji nechám úplně jednoduchou a stačí poleva.
Můj tip zní: Polevu natírejte až na opravdu vychladlou buchtu. Když je korpus ještě teplý, poleva se vpije dovnitř a povrch už pak není tak pěkný. Recept na dlouho vláčnou kefírovou buchtu s polevou
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 15-20 minut Teplota trouby: 190-200 °C Počet porcí: 12-16 kousků Ingredience pro přípravu 350 g polohrubé mouky 250 g cukru krupice 2 ks vejce 450 g kefíru 120 ml oleje 1 lžička jedlé sody 2 lžíce kakaa
Čokoládová poleva: 150 g moučkového cukru 150 g změklého másla 2 lžíce kakaa 3 lžíce rumu Postup přípravy kefírové buchty s polevou a vláčným korpusem
1. Nejdřív si nachystejte troubu a pekáč. Troubu zapněte na 190-200 °C, pekáč vymažte tukem a vysypte moukou. Buchta se pak po upečení nebude zbytečně trhat.
2. Do větší mísy dejte vejce a cukr krupice. Třete několik minut, až směs trochu zesvětlá a bude působit lehčeji.
3. Přilijte olej a znovu promíchejte. Není nutné šlehat těsto jako na dortový piškot. Stačí, aby se suroviny spojily a směs byla hladká.
4. Přisypte polohrubou mouku, jedlou sodu a kakao. Nakonec přidejte kefír. Těsto pořádně rozmíchejte, hlavně aby v něm nezůstaly suché hrudky mouky.
5. Hotové těsto nalijte do připraveného pekáče a povrch jen lehce srovnejte stěrkou. Těsto bude spíš řidší, což je u téhle buchty správně. Pečte přibližně 15 minut
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6. Některé trouby si řeknou ještě o pár minut navíc. Ke konci zapíchněte doprostřed špejli – pokud vyjde suchá, můžete pekáč vytáhnout.
7. Upečenou buchtu nechte úplně vychladnout. Tady se spěchání moc nevyplácí. Na teplém korpusu by poleva povolila a začala by se vsakovat do těsta.
8. Připravte polevu. Změklé máslo utřete s moučkovým cukrem, potom přidejte kakao a rum. Míchejte, dokud nevznikne hladký krém, který se bude dobře roztírat.
9. Polevu naneste na vychladlou buchtu a rozetřete ji po celé ploše. Pokud chcete hladší povrch, pomůže nůž namočený v teplé vodě. Foto: Cooky.cz, Polevu nanášejte na úplně vychlazenou buchtu.
10. Buchtu nechte chvíli stát, aby poleva zpevnila. Pak ji nakrájejte na řezy a podávejte ke kávě, čaji nebo dětem ke kakau. V uzavřené dóze vydrží 2 až 3 dny a pořád zůstane příjemně vláčná. Rady z kuchyně Chcete-li výraznější kakaovou chuť, přidejte do těsta ještě 1 lžíci kakaa. Když je poleva moc hustá, přidejte pár kapek rumu. Opatrně, opravdu jen po troškách, ať z ní není řídká hmota. Slavnostnější dojem udělá hrst nasekaných ořechů nebo trocha strouhaného kokosu nasypaná navrch. Buchta se nejlépe krájí až po úplném vychladnutí. Zní to obyčejně, ale u polevy i měkké střídky je ten rozdíl znát.
Pokud chcete, aby se poleva při krájení nelámala a řezy vypadaly úhledněji, nahřejte nůž v horké vodě, osušte ho a teprve potom krájejte. U máslové polevy je to malý trik, který funguje.
Místo polohrubé mouky se dá použít i hladká. Těsto bude jemnější, někdy ale vyjde o trochu hutnější. Když mám doma jen hladkou mouku, normálně peču dál, jen těsto rozmíchám pečlivěji.
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