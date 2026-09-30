Motorola byla značka levných telefonů, dnes poráží Samsung i Apple. A příští model přidá unikátní funkci

Ještě před dvěma lety si většina lidí spojovala Motorolu s řadou Moto G, tedy s telefony, které bodovaly hlavně cenou. V roce 2026 je situace jiná. Značka patřící pod Lenovo během jediného půlroku spustila ultra-prémiovou řadu Signature, vstoupila do segmentu knížkových skládacích telefonů s Razr Fold a v červenci představila výkonný Edge 70 Max. A právě poslední jmenovaný model přináší funkci, kterou většina androidové konkurence zatím nemá: plnou certifikaci bezdrátového nabíjení Qi2 25W s magnetickým zarovnáním, ověřenou přímo organizací WPC. Samsung u své řady Galaxy S26 sice Qi2 úplně neignoruje, ale rychlé magnetické nabíjení váže na speciální pouzdro. Apple zase magnetické nabíjení využívá ve svém ekosystému už léta, jenže na Androidu šlo dosud spíš o proprietární řešení jednotlivých výrobců. Motorola je tak mezi prvními, kdo tento standard integruje přímo do telefonu.
Kde přesně Motorola „poráží“ konkurenci
Slovo „poráží“ neznamená, že Motorola je ve všem lepší než Samsung nebo Apple. Znamená, že si vybrala konkrétní oblasti a v nich má měřitelný náskok.
- Cena v prémiu. Motorola Signature startuje v Evropě na 999 eurech. iPhone Air je na Apple CZ od 31 990 Kč, Samsung Galaxy S25 Edge má podle Samsung Newsroom CZ doporučenou cenu od 31 499 Kč. Přímý korunový přepočet ceny Signature Motorola veřejně neuvedla, ale evropské startovní MSRP je výrazně níže než u obou konkurentů.
- Baterie v ultratenkém těle. Signature nese 5 200mAh baterii a zvládá 90W kabelové i 50W bezdrátové nabíjení. Galaxy S25 Edge má kapacitu 3 900 mAh. Rozdíl 1 300 mAh je ale sám o sobě pouze údaj o kapacitě a nelze z něj spolehlivě určit, o kolik hodin delší výdrž telefon nabídne.
- Délka podpory. Motorola u Signature slibuje 7 aktualizací operačního systému a až 7 let bezpečnostních záplat. To je parametr, který byl u Motoroly historicky slabší, a nyní se tak přibližuje podpoře nabízené Samsungem a Applem.
- Skládací segment. Razr Fold přichází s 8,1″ vnitřním displejem, 6 000mAh baterií, 80W kabelovým a 50W bezdrátovým nabíjením. Evropské MSRP činí 1 999 eur v balení s perem moto pen ultra.
Edge 70 Max a jeho unikátní funkce
Motorola edge 70 max získala certifikaci WPC 29. června 2026, tedy ještě před oficiálním představením 15. července. V databázi WPC figuruje s verzí Qi v2.2.1, profilem MPP25 a maximálním výkonem 25 W. Komerčně se to označuje jako Qi2 25W.
Co to v praxi znamená? Telefon má v zádech magnety, které ho přesně zarovnají s kompatibilní nabíječkou. Žádné posouvání, žádné hledání správného místa. A hlavně: nejde o proprietární řešení, které funguje jen s jednou značkou příslušenství. Starší Qi nabíječky budou dál fungovat pro základní bezdrátové dobíjení, ale pro plných 25 W je potřeba nabíječka podporující Qi2 25W. Motorola k tomu nabízí vlastní moto snap wireless charger, který v Evropě zvládne přes proprietární protokol Motoroly dokonce až 30 W.
Proč je to důležité? Protože zbytek androidového světa zatím buď čeká, nebo používá vlastní řešení. Oppo u Find X9 Pro tlačí svůj 50W AIRVOOC, Honor u Magic8 Pro sází na 80W HONOR Wireless SuperCharge. Obojí je rychlé, ale funguje především s příslušenstvím dané značky. Samsung u řady Galaxy S26 sice Qi2 podporuje, ale vyžaduje k tomu Qi2 kompatibilní pouzdro, protože magnety nejsou přímo v telefonu. Motorola zvolila opačný přístup: certifikace a potřebný magnetický systém jsou přímo v zařízení.
Co dalšího Edge 70 Max nabídne
Vedle bezdrátového nabíjení stojí za zmínku i zbytek výbavy. Motorola do edge 70 max nasadila čipset Snapdragon 8 Gen 5, baterii o kapacitě 7 100 mAh a design ve spolupráci s Pantone. Telefon cílí na uživatele, kteří chtějí výkon i výdrž bez kompromisů. Přesné datum českého prodeje Motorola veřejně neupřesnila, ale model má české produktové stránky, což naznačuje, že uvedení na tuzemský trh se chystá.
Má smysl přejít k Motorole?
Odpověď záleží na tom, co řešíte. Pokud vás láká ultratenký prémiový telefon s velkou baterií a nechcete platit přes 30 tisíc, Signature má několik zajímavých argumentů. Pokud hledáte skládací pracovní nástroj s perem a velkou baterií, Razr Fold nabízí kombinaci, kterou konkurence v tomto formátu zatím nenabízí ve stejné podobě. A pokud je pro vás klíčové magnetické bezdrátové nabíjení postavené na otevřeném standardu Androidu, edge 70 max je v tuto chvíli jedním z mála telefonů, kde Qi2 25W funguje přímo z krabice.
Motorola v roce 2026 nevyhrává ve všech kategoriích. Ale má důvody, proč ji zařadit do stejné věty se Samsungem a Applem, a v některých konkrétních disciplínách nabídnout něco, co konkurence zatím řeší jinak.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman