Angličané přiznali, že je Češi v Edenu trápili. Jedno jméno vyzdvihují nad všechny ostatní, chytil i Bellinghama

Úterní večer 29. září 2026 na Fortuna Areně začal scénářem, který si v Londýně nikdo nepřál. Anglie pod Thomasem Tuchelem, čerstvě poražená Španělskem v úvodním kole skupiny A3 Ligy národů, vstoupila do zápasu nervózně a pasivně. Češi ji okamžitě zatlačili. Ondřej Šulc dvakrát zahrozil, Lukáš Červ poslal volej těsně vedle tyče. The Guardian výslovně napsal, že Česko bylo do vyloučení lepším týmem. A pak přišla 25. minuta.
Dvacet pět minut, které Anglie nechtěla zažít
Kdo sledoval jen výsledek, viděl pohodlnou anglickou výhru. Kdo sledoval prvních dvacet pět minut, viděl něco jiného. Sky Sports popsal anglický start jako „nervózní a pasivní“: rozevřená obrana, lehkovážné přihrávky, slabá soudržnost bez míče i po jeho zisku. Češi toho využili okamžitě. Šulcovy dvě slibné situace nebyly náhoda, ale důsledek odvážného napadání a rychlých přechodů, které Tuchel z lavičky nedokázal zastavit.
Guardian připomněl, že Anglie už v Praze v roce 2019 klopýtla, a i tentokrát jí český vstup zjevně nechutnal. Rozdíl oproti minulosti? Tentokrát si Češi budoucnost zápasu vzali sami.
Šulcova červená: zlom, který přepsal celý večer
Ve 25. minutě se Šulc opožděně sklouzl do Elliota Andersona. Rozhodčí nejprve sáhl po žluté, ale přezkum u videa posunul verdikt na červenou. Šulc sundal kapitánskou pásku a zmizel do útrob stadionu. V tu chvíli se změnilo všechno.
Guardian napsal, že po vyloučení české útočné ambice vyprchaly. Sky doplnil, že Anglie i tak potřebovala poločasovou úpravu: Tuchel stáhl žlutého Lewise-Skellyho, poslal na hřiště Ezeho a přidal dynamiku do středu pole. Prakticky: do červené nervózní Anglie a české brejky. Po červené dlouhé anglické obléhání. Po pauze rychlý gól a kontrola.
Anthony Gordon skóroval ve 47. minutě, Harry Kane přidal pojistku v 69. Dva nula. Výsledek, který vypadá jednoznačně. Průběh jednoznačný nebyl.
Kovář: jméno, které drží příběh
Britská média po zápase nechválila jednoho českého hráče okázalým způsobem, spíš neobvykle otevřeně přiznala kolektivní kvalitu českého úvodu. Pokud ale z celého večera vystupuje jedno české jméno, je to Matěj Kovář.
Brankář, který v české bráně nahradil zraněného Staňka, předvedl večer plný klíčových zákroků:
- Vytáhl Kaneovu střelu v situaci, kde gól visel ve vzduchu.
- Zneškodnil Ezeho pokus po jedné z anglických kombinací v přesilovce.
- V nastavení vytlačil na roh nízkou ránu Juda Bellinghama, hvězdy Realu Madrid, která přitom na hřiště přišla až v 71. minutě.
České známkování na Sport.cz ho zařadilo mezi nejlepší domácí hráče. A právě ten poslední zákrok proti Bellinghamovi symbolicky uzavřel večer, v němž Kovář držel skóre v hranicích důstojnosti.
Co přiznání Britů skutečně znamená
Anglický fotbalový tisk není zvyklý otevřeně chválit kontinentální soupeře. Tentokrát ale problém v úvodní pasáži byl příliš viditelný, než aby šel přepsat čistě přes anglický triumf. Daily Mail podle českého souhrnu ČTK označil zápas po červené za „v podstatě hodně jednoduchý“. BBC zdůraznila význam čistého konta pro Tuchelův tým. Mezi řádky všech textů ale zůstává stejná otázka: co kdyby Šulc nesklouznul?
Odpověď nikdo nemá. Jisté je, že ani v přesilovce Anglie neskórovala do přestávky. Že potřebovala taktickou změnu o poločase. A že český tým, byť v deseti, „zachoval tvář“, jak to zarámoval iSport.
Skupina A3: nula bodů, ale ne nula naděje
Po dvou kolech Ligy národů 2026/27 je tabulka skupiny A3 krutá: Španělsko šest bodů, Anglie a Chorvatsko po třech, Česko nula. Santi Denia podle navazujících českých ohlasů po zápase podržel Šulce a zvlášť vyzdvihl výkon Adama Hložka. Další zápas čeká Česko ve Španělsku, proti týmu, který zatím válcuje všechno.
Čísla v tabulce mluví jasně. Ale dvacet pět minut v Edenu řeklo něco, co tabulka nezachytí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner