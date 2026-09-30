Zacha zažil nejlepší rok v NHL a teď řeší budoucnost. Generální manažer Bostonu přiznal, co je pro něj prioritou

Čísla vypadají jednoznačně: Pavel Zacha odehrál ročník 2025/2026 jako nejlepší v kariéře, generální manažer Bostonu Don Sweeney veřejně řekl, že ho chce prodloužit, a trh naznačuje cenovku, která by z českého centra udělala jednoho z nejlépe placených hráčů na své pozici v celé NHL. Jenže mezi chválou a podpisem leží propast, a v ní se skrývá otázka, na kterou Boston zatím nemá odpověď. Je třicetigólová sezona nový Zachův standard, nebo zatím jen jednorázový vrchol?
Životní čísla za méně minut
Zacha v sezoně 2025/2026 nastřílel 30 gólů a přidal 35 asistencí v 78 zápasech. Poprvé v kariéře překonal hranici třiceti branek, vytvořil si osobní maximum v gólech i bodech a vylepšil i statistiku přesilovkových tref. Nejpozoruhodnější je kontext: průměrný ice time mu klesl na 16 minut 51 sekund za zápas, zatímco v předchozích dvou sezonách dostával 19:04 a 18:06. Méně ledu, víc produkce.
Srovnání s posledními ročníky ukazuje trajektorii, která není lineární:
|Sezona
|Zápasy
|Góly
|Asistence
|Body
|Ice time
|2024/2025
|82
|14
|33
|47
|19:04
|2023/2024
|78
|21
|38
|59
|18:06
|2025/2026
|78
|30
|35
|65
|16:51
Mezi ročníkem 2024/2025 a tím posledním je rozdíl šestnácti gólů a osmnácti bodů. Právě ta nelinearita (propad a pak prudký skok) je důvod, proč Boston váhá.
Sweeneyho slova versus Sweeneyho dilema
24. června 2026, v den před draftem, Sweeney řekl novinářům větu, která se od té doby cituje jako důkaz bostonského záměru: „Mým cílem je prodloužit Pavovu smlouvu.“ Dodal, že chce být proaktivní. O necelé tři měsíce později, na startu přípravného kempu 16. září, už formulace zněla opatrněji: komunikace s agenty probíhá, dialog je dobrý, ale společný průsečík zatím nenašli.
Zachův stávající kontrakt, podepsaný 14. ledna 2023 na čtyři roky za celkem 19 milionů dolarů, vyprší po sezoně 2026/2027. Dnešní cap hit činí 4,75 milionu USD ročně. Nová smlouva by podle odhadu Nicka Kyprea ze Sportsnetu mohla cílit na 9 milionů dolarů AAV, tedy zhruba 198 až 207 milionů korun ročně podle aktuálního kurzu. Téměř dvojnásobek současného platu.
Sweeney zároveň před draftem prohlásil, že „všechno musí být na stole“. Chvála a otevřené dveře k výměně se v NHL nevylučují. Naopak, právě tak vypadá vyjednávací pozice klubu, který chce podepsat, ale nechce podepsat za každou cenu.
Devět milionů: kde by Zacha stál na trhu
Částka 9 milionů USD AAV zní abstraktně, dokud ji nezasadíte do hierarchie NHL centrů. Podle PuckPedia je Zacha aktuálně veden jako centr druhé formace s 18. nejvyšším cap hitem v této kategorii. Před ním sedí jména jako Mika Zibanejad a Pierre-Luc Dubois (oba 8,5 milionu), Roope Hintz (8,45) nebo Nico Hischier (7,25). Nad celou skupinou se tyčí Leon Draisaitl se 14 miliony a Logan Cooley s deseti.
Devítka by Zachu katapultovala z druhé poloviny trhu centrů druhé formace téměř na jeho špičku. V českém kontextu by šlo o druhý nejvyšší plat po Davidu Pastrňákovi, jehož cap hit činí 11,25 milionu dolarů. Orientační celkové náklady podle délky smlouvy:
- 6 let → 54 milionů USD (cca 1,2 miliardy Kč)
- 7 let → 63 milionů USD (cca 1,4 miliardy Kč)
- 8 let → 72 milionů USD (cca 1,6 miliardy Kč)
Pro Boston, který si hlídá každý milion pod platovým stropem, je rozdíl mezi šesti- a osmiletým závazkem zásadní. A právě délka kontraktu bývá v NHL často tvrdší oříšek než samotná roční částka.
Výměna jako pojistka, ne jako plán
Sportsnet zařadil Zachu na svůj seznam sledovaných hráčů pro sezonu 2026/2027. Kypreos výslovně zmínil, že při pomalejším startu Bruins by český centr mohl rychle vystoupat mezi hlavní kandidáty na výměnu. Jako kluby sledující situaci jmenoval Nashville, Columbus, Philadelphii a Montreal.
Scénář výměny má tři podmínky: Boston nezačne sezonu dobře, jednání o prodloužení se nepohnou a Zacha si udrží vysokou tržní hodnotu. Pokud se všechny tři naplní, Sweeney bude muset jednat před uzávěrkou přestupů, aby nepřišel o cenný asset bez protihodnoty. Bez nového podpisu nebo výměny by se Zacha v létě 2027 stal neomezeným volným hráčem a vybíral by si další adresu sám.
Zacha sám veřejně říká, že má Boston rád a rád by zůstal. Jenže to v NHL říká skoro každý hráč, až do chvíle, kdy se čísla nesejdou.
Co Boston ve skutečnosti rozhoduje
Bruins neřeší, jestli je Zacha důležitý. To vědí. Řeší, jestli třicet gólů a 65 bodů za 16 minut a 51 sekund ledu za zápas je nový normál, za který se vyplatí zaplatit devět milionů ročně na šest až osm let, nebo jestli je to zatím jediný datový bod, který může být stejně dobře anomálií jako průlomem. Odpověď přijde během sezony 2026/2027, buď v podobě podpisu, nebo v podobě telefonátu do Nashvillu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka