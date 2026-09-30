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Předčasní důchodci si takto běžně přivydělávají. Jedna smlouva ale může zastavit výplatu penze

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Lidé v předčasném starobním důchodu si mohou před dosažením řádného důchodového věku přivydělávat, jejich možnosti jsou ale výrazně omezené. Jakmile začnou vykonávat činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění, výplata předčasného důchodu jim za tuto dobu nenáleží. Rozhodující přitom není jen typ smlouvy, ale také výše příjmu.
Předčasní důchodci si takto běžně přivydělávají.

Předčasní důchodci si takto běžně přivydělávají.

Zdroj: depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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