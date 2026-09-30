Předčasní důchodci si takto běžně přivydělávají. Jedna smlouva ale může zastavit výplatu penze

Předčasný starobní důchod lze do dosažení řádného důchodového věku kombinovat pouze s takovou výdělečnou činností, která nezaloží účast na důchodovém pojištění. Běžný pracovní poměr se sjednaným příjmem alespoň ve výši rozhodného příjmu proto zpravidla znamená, že podmínka pro další výplatu předčasné penze splněna není. Stejné pravidlo se vztahuje například i na dohodu o pracovní činnosti, pokud z ní vznikne účast na pojištění.
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U dohody je v roce 2026 důležitá hranice 12 tisíc korun
U dohody o provedení práce vzniká v roce 2026 účast na nemocenském a důchodovém pojištění při měsíčním započitatelném příjmu 12 000 korun a více. Chce-li tedy příjemce předčasného důchodu dál pobírat penzi, musí příjem z DPP zůstat pod touto hranicí. U zaměstnání malého rozsahu je rozhodný příjem 4 500 korun měsíčně; bez vzniku účasti na pojištění tak může příjem v příslušném měsíci dosáhnout nejvýše 4 499 korun. ČSSZ ve své příručce pro rok 2026 uvádí také možnost omezené samostatné výdělečné činnosti. U ní nesmí příjem po odečtení výdajů překročit stanovenou hranici, která odpovídá 9 794 korunám za každý měsíc výkonu činnosti.
Nástup do zaměstnání je nutné oznámit
Pokud předčasný důchodce začne vykonávat činnost zakládající účast na pojištění, musí tuto skutečnost oznámit České správě sociálního zabezpečení. Pro oznámení skutečností ovlivňujících nárok nebo výplatu důchodu platí lhůta osmi dnů. Jestliže ČSSZ zjistí, že byl předčasný důchod vyplácen za období, kdy kvůli zaměstnání náležet neměl, může vzniknout přeplatek a neprávem vyplacené částky musí být vypořádány. ČSSZ na tuto situaci výslovně upozorňuje i ve svých informacích k práci v předčasném důchodu.
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Po dosažení důchodového věku omezení končí
Přísná pravidla platí pouze do dosažení řádného důchodového věku. Poté může příjemce předčasného starobního důchodu pracovat nebo podnikat i v rozsahu zakládajícím účast na pojištění a výdělek už výplatu penze neomezuje. Samotný předčasný důchod se však dosažením řádného důchodového věku nezmění na nový řádný důchod a jeho krácení zůstává trvalé.
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