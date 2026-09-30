Z pár tvárnic postavíte udírnu za jediné odpoledne. Jeden materiál ze zahrady nahradí drahé vybavení a ušetří tisíce

Vybudování vlastní udírny je opravdu snadné. Pro začátek si vyberte místo, které je přístupné a bezpečné. Mělo by být dostatečně
vzdáleno od vašeho domu a jakýchkoli hořlavých konstrukcí, aby byla při provozu udírny zajištěna maximální bezpečnost. Doporučujeme i dobrou ochranu před větrem. Začněte položením pevných základů
Typický základ udírny může být postaven ze škvárových bloků nebo z litého betonu. Dbejte na to, aby byl rovný a pevný, protože
musí unést váhu celé konstrukce. Zvažte proto, zda ho nezakopat alespoň jeden metr do země, abyste mu zajistili tolik potřebnou stabilitu a izolaci. Ano, víme, že je to pracnější, ale obvykle se to více než vyplatí. Stavba cedrového rámu
Proč cedr? Cedrové dřevo je optimální volbou pro stavbu udírny díky své přirozené odolnosti vůči hnilobě a škůdcům. Tu mu
dodávají oleje, jimiž je doslova prosyceno. Konstrukce rámu by měla být 1,5 až 2krát vyšší než základy. Začněte vytvořením obvodu a poté vztyčte svislé nosné trámy. Pro zajištění stability vyztužte konstrukci vodorovnými nosníky, jak radí web Agriculture. A samozřejmě také ponechte otvor pro dveře, které přidáte později. Opláštění a zastřešení
Jakmile je rám postaven, začněte jej obkládat cedrovými deskami. Prkna změřte a nařežte na míru a poté je připevněte k rámu pomocí nerezavějících hřebíků nebo vrutů. Dbejte na to, aby bylo obložení těsné a bezpečné a nedocházelo tak k úniku kouře.
Zdroj fotografie: Pixabay Vybudování vlastní udírny je opravdu snadné. A dobrotami z ní ohromíte své přátele.
Střecha udírny může být šikmá nebo plochá, musí však obsahovat účinnou cestu pro odvod kouře. Jednu stranu střechy také
mírně vysuňte nad kouřový kanál, abyste ochránili uskladněné palivové dřevo – jde o doporučení z webu RobertForto. Zároveň také nainstalujte odolné potrubí, které bude odvádět kouř z vnějšího ohniště do udírny. Zajistěte, aby bylo žáruvzdorné a bezpečně připevněné k ohništi i udírně. Větrání je klíčové, dvířka též
V horní části udírny vytvořte malý ventilační otvor (víceméně něco jako komín), který umožní únik kouře, zabrání přehřátí a zajistí rovnoměrné uzení potravin. Nakonec nasaďte dvířka (ta si můžete nechat vyrobit třeba na zakázku) a v případě potřeby do nich zabudujte průhledové okénko.
Zdroj fotografie: Pixabay Stavba vlastní udírny není jen o tom, že si pochutnáte na lahodném uzeném mase, ale také o uspokojení z toho, že jste to zvládli sami.
Uvnitř udírny nainstalujte regály a háčky určené pro uzení masa a už máte skoro hotovo. Ideálním materiálem pro tyto součásti je
nerezová ocel díky své trvanlivosti a odolnosti vůči teplu. Teď už zbývá jen zatopit v topeništi a začít udit. A pokud nevíte, jak si poradit s extrémně zašpiněným grilem, inspirujte se starším článkem Chalupářů-Zahrádkářů.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři