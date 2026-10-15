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Kuřecí placičky s bramborovým salátem: Na stole jsou do půl hodiny a chutnají líp než v restauraci

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Kuřecí placičky nemusí nutně skončit na pánvi v oleji. Tato verze se peče na plechu v troubě a díky přenocování v marinádě ze zakysané smetany, hořčice a worcesteru jsou šťavnaté od prvního do posledního sousta. K nim patří teplý bramborový salát: jednoduchý, ale překvapivě výrazný díky kombinaci červené cibule, octa a sojovky. Celý oběd zvládnete připravit i ve všední den, protože placičky si udělají většinu práce samy přes noc v lednici.
Kuřecí placičky

Kuřecí placičky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kuřecí placičky s bramborovým salátem: Na stole jsou do půl hodiny a chutnají líp než v restauraci
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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