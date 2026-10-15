nemusí nutně skončit na pánvi v oleji. Tato verze se peče na plechu v troubě a díky přenocování v Kuřecí placičky marinádě ze zakysané smetany, hořčice a worcesteru jsou šťavnaté od prvního do posledního sousta. K nim patří teplý : jednoduchý, ale překvapivě výrazný díky kombinaci červené cibule, octa a sojovky. Celý oběd zvládnete připravit i ve všední den, protože placičky si udělají většinu práce samy přes noc v lednici. bramborový salát Proč péct kuřecí placičky v troubě místo smažení
na oleji není samo o sobě Smažení žádný hřích. Jen člověk musí stát u pánve, hlídat každou várku a pak otírat mastné okolí sporáku. Plech je v tomhle ohledu klidnější řešení. Recept na kuřecí placičky s bramborovým salátem
Ingredience pro přípravu
Kuřecí placičky: Kuřecí prsa – 2 ks (přibližně 500–600 g, nakrájená na malé kousky i s kůžičkou) Vejce – 2 ks Hladká mouka – 2 lžíce Bramborový škrob (solamyl) – 2 lžíce Zakysaná smetana (malý kelímek) – 150 g Cibule – 1 ks, nakrájená na kostičky Petrželka – hrst, nasekané Sójová omáčka – 1 lžíce Worcesterová omáčka – 1 lžička Hořčice – 1 lžička Sůl a mletý černý pepř – podle chuti Olej na vymazání plechu
Bramborový salát: Brambory – 800 g (uvařené ve slupce) Červená cibule – 1 ks, nakrájená na tenké plátky Bílá cibule – 1 ks, nakrájená na tenké plátky Hořčice – 1 lžička Worcesterová omáčka – 1 lžička Ocet – 1-2 lžíce (jablečný nebo vinný) Sójová omáčka – 1 lžíce Olej – 3 lžíce Petrželka – hrst, nasekané Sůl a pepř – podle chuti Foto: Cooky.cz, Kuřecí placičky s bramborovým salátem: Na stole jsou do půl hodiny a chutnají líp než v restauraci Postup přípravy kuřecích řízečků s bramborovým salátem
1.
Den předem (nebo alespoň 2 hodiny před pečením): Kuřecí prsa pokrájejte na malé kousky, přibližně 1×1 cm.
2. Do mísy k masu dejte vejce, hladkou mouku, bramborový škrob a zakysanou smetanu. Promíchejte, nemusí to být nijak dlouho, hlavně aby se suroviny spojily.
3. Přidejte cibuli nakrájenou na kostičky, nasekanou petrželku, sójovou omáčku, worcester a hořčici. Osolte, opepřete a směs ještě jednou pořádně zamíchejte.
4. Mísu přikryjte a uložte do lednice přes noc. Když spěcháte, nechte směs odležet aspoň 2 hodiny. Delší čas v marinádě jí ale sedne víc.
5. Před pečením předehřejte troubu na 200 °C (horkovzduch, případně horní/dolní ohřev). Plech vyložte pečicím papírem a lehce potřete olejem.
6. Směs nabírejte lžící a dělejte z ní menší hromádky. Placičky by měly mít asi 7–8 cm v průměru. Není potřeba je mačkat úplně naplocho, trochu výšky jim prospěje.
7. Pečte
15 minut z každé strany, celkem tedy 30 minut. Hotové placičky mají zlatavou barvu a při doteku drží tvar. Brambory
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8.
Mezitím uvařte brambory ve slupce v osolené vodě doměkka. Oloupejte je ještě horké, jde to lépe a teplé brambory potom lépe natáhnou zálivku.
9. Oloupané brambory nakrájejte na větší kousky a přesuňte do mísy.
10. Přidejte červenou i bílou cibuli na plátky, hořčici, worcester, ocet, sójovou omáčku, olej a petrželku. Dosolte a opepřete podle chuti.
11. Salát promíchejte opatrně, aby se brambory zbytečně nerozbily, a nechte ho chvíli stát. Dá se podávat teplý hned po přípravě, ale dobrý je i později vychlazený z lednice.
12. Placičky servírujte s bramborovým salátem. Kdo chce, může přidat ještě trochu zakysané smetany nebo hořčice vedle na talíř.
Foto: Cooky.cz, Kuřecí placičky s bramborovým salátem: Na stole jsou do půl hodiny a chutnají líp než v restauraci Tipy, které se osvědčily: Jak placičky vylepšit nebo obměnit
Recept vznikl při zpracování dvoukilového kuřete, ze kterého vyšlo zhruba 9 kousků prsního masa. Pokud tedy berete celé kuře a prsa zůstanou stranou, tady najdou poměrně vděčné využití. Placičky mimochodem fungují i studené druhý den, třeba zabalené do tortilly se salátem.
Pár úprav, které stojí za zvážení: Do masové směsi se dá vmíchat nastrouhaný tvrdý sýr (50–100 g). Okraje pak bývají křupavější a chuť je výraznější. Pokud máte raději ostřejší jídlo, přidejte špetku kajenského pepře nebo lžičku chilli vloček. Bramborový salát chutná trochu jinak teplý a jinak studený. Teplý působí ostřeji a cibule v něm rychleji změkne, studený je sevřenější a zálivka se víc propojí. Klidně zkuste obě verze. Místo petrželky se hodí také čerstvý kopr nebo pažitka. V praxi stejně často rozhodne to, co zrovna leží v lednici nebo na lince.
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Zapomeňte na sůl i pepř. Pokud chcete u pečeného kuřete kůži jako sklo, před pečením sáhněte po 1 věci
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz