Perfektně křupavé řízky bez mouky i strouhanky: V Rakousku používají tuto přísadu, díky které chutnají 2x lépe

z mouky, vajec a strouhanky je kuchyňská rutina, nad kterou se většinou moc nepřemýšlí. Trojobal Jenže ona první vrstva má větší vliv, než se zdá. Ta rozhodne, jestli řízek po vychladnutí ještě křupne, nebo během půl hodiny změkne. Z Rakouska se k nám dostal jednoduchý trik: místo pšeničné mouky použít kukuřičný, případně bramborový škrob. Nic složitého, žádná drahá surovina. Obal je pak lehčí, méně tahá tuk a kůrka vydrží v lepší kondici i do druhého dne. Proč pšeničná mouka řízek kazí ještě na pánvi
Mouka má v klasickém trojobalu hlavně pomoct tomu, aby se vejce chytilo na maso. Jenže se jí na plátku často zachytí víc, než je potřeba. Při pak tato vrstva nasává tuk a zároveň i vlhkost, která z masa odchází, vysvětluje Eurotoques. Stačí potom horké smažení naskládat na talíř přes sebe, nebo je dokonce přikrýt poklicí, a pára udělá svoje. Kůrka změkne, zvláční a z křupání je najednou spíš gumový obal. řízky
Kukuřičný nebo bramborový škrob se chová trochu jinak. Na mase zůstane v tenčí vrstvě, vejce se na něj dobře naváže a výsledný obal nebývá tak těžký ani mastný. Poznat je to už při prvním soustu: kůrka drží, ale nepůsobí hutně. U kukuřičného škrobu je navíc výhoda v tom, že neobsahuje lepek, takže se hodí i pro ty, kdo se pšenici z různých důvodů vyhýbají. Recept na křupavé řízky s kukuřičným škrobem
Ingredience pro přípravu Vepřové nebo kuřecí plátky – 4 kusy, dohromady zhruba 500 g Kukuřičný nebo bramborový škrob – 4 až 5 lžic Vejce – 2 kusy Rozdrcené kukuřičné lupínky, neslazené – 2 větší hrsti Sůl a pepř – podle chuti Olej nebo sádlo na smažení – tolik, aby vznikla vyšší vrstva tuku Postup přípravy křupavých řízků
1. Plátky masa nejdřív osušte papírovou utěrkou. Voda na povrchu není drobnost, obal kvůli ní měkne už předtím, než se pořádně usmaží.
2. Maso osolte, opepřete a naklepejte tak, aby mělo podobnou tloušťku po celé ploše. Ideál je přibližně 5 mm.
3. Každý plátek obalte ve škrobu. Co nedrží, oklepejte pryč, silná vrstva by výsledku spíš uškodila.
4. Vejce rozšlehejte bez mléka a bez smetany. Ředění se tady nevyplácí, obal potom zbytečně zvlhne.
5. Plátky se škrobem protáhněte vejcem a chvíli je podržte nad miskou, aby přebytek stekl.
6. Pak maso obalte v rozdrcených kukuřičných lupíncích. Jemně je přitlačte, hlavně po okrajích, kde obal rád odpadává.
Foto: Cooky.cz, Perfektně křupavé řízky bez mouky i strouhanky
7. Hotové řízky nechte asi 10 minut ležet na talíři. Škrob se za tu dobu lépe spojí s vejcem a na pánvi pak obal tolik neodskakuje.
8. Olej nebo sádlo rozehřejte na 175-180 °C. Tuk má být opravdu horký; ve vlažném se obal otevře a začne pít mastnotu.
9. Smažte zhruba 2 minuty z každé strany, dokud kůrka nechytí pěknou zlatou barvu.
10. Usmažené řízky dávejte na mřížku a jen v jedné vrstvě. Ne na sebe, ne pod poklici. Pára zespodu je rychlá cesta k měkkému obalu.
Co jsme zjistili při vlastním testování
V redakční kuchyni jsme škrob místo mouky zkusili na
kuřecích plátcích i na vepřové kýtě. Rozdíl byl vidět u obou. Trojobal zůstal křupavý ještě asi hodinu po smažení, což se u běžného obalu s moukou nestává zrovna často. Kukuřičné lupínky přidávají lehce nasládlý tón; u kuřecího masa to překvapivě fungovalo dobře. Kdo nechce odbočit od klasiky příliš daleko, může lupínky smíchat s panko strouhankou v poměru 1:1.
Několik poznámek, které se při smažení hodí: Pro vzdušnější obal zkuste japonské panko. Je to hrubší strouhanka z toastového chleba bez kůrky a dá se připravit i doma v mixéru. Škrob nemusí být v obalu sám. Pokud chcete zachovat známější chuť, dobře funguje i směs jednoho dílu škrobu a jednoho dílu mouky. Hotové řízky nepřikrývejte alobalem ani poklicí. Křupavý obal nejrychleji zničí právě pára.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů Eurotoques, Landwirtschaftskammer Salzburg