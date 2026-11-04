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Z domu v Ruprechticích se valil kouř, hasiči rozebrali střechu na trámy

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Kouř valící se ze střechy rodinného domu zalarmoval v Ruprechticích pět hasičských jednotek. S požárem půdy a střechy bojovali téměř pět hodin, škoda se předběžně vyšplhala na 1,5 milionu korun.
Z domu v Ruprechticích se valil kouř, hasiči rozebrali střechu na trámy

Z domu v Ruprechticích se valil kouř, hasiči rozebrali střechu na trámy

Zdroj: HZS Královehradeckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 19:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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