Svrab se vrací ve velkém. Nakažených jsou tisíce, pozor i na hotelové sedačky

Svrab se vrací ve velkém. Nakažených jsou tisíce, pozor i na hotelové sedačkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Svrab se vrací ve velkém. Nakažených jsou tisíce, pozor i na hotelové sedačkyZdroj: pixabay.com
Článek byl publikován 05.11.2026 05:10
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →