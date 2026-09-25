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Které druhy hub lze zamrazit a které mraznička změní v jed?

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Mrazák dokáže uchovat houbovou úrodu na celé měsíce, ale jen pokud víte, co děláte. Některé druhy po zmrazení zhořknou, jiné se rozpadnou na blátivou hmotu a v nejhorším případě vám způsobí těžkou otravu.
Které druhy hub lze zamrazit a které mraznička změní v jed?

Které druhy hub lze zamrazit a které mraznička změní v jed?

Zdroj: Shutterstock
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