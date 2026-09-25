Meteorologové otočili o 180 stupňů. Konec září bude děsivý

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Konec září obvykle znamená jasnou věc: příroda se chystá na zimu, teploty klesají a lidé vytahují teplé oblečení. Letošní rok ale píše úplně jiný scénář. Meteorologické modely, které ještě před pár dny naznačovaly klasický přechod do chladnějšího počasí, nyní ukazují pravý opak.
Nad jižní Evropou se totiž usazuje mohutný systém vysokého tlaku vzduchu, který funguje jako obrovská tepelná kupole. Tento atmosférický jev, známý jako omega blok (podle tvaru řeckého písmene Ω), stlačuje vzduch k zemi, ohřívá ho a zároveň brání jeho proudění. Výsledkem je blokáda, která odkloní jakékoliv chladnější vzduchové fronty a udrží teplé počasí nad kontinentem minimálně dva týdny.
Nejde přitom o běžný podzimní vzduch z Atlantiku. Ten je v tomto období naopak chladnější a vlhčí. Skutečné vedro proudí ze severní Afriky a ze Středomoří, odkud se žhavý saharský vzduch valí přes Pyrenejský poloostrov směrem na sever.
Jih Evropy se promění v pec
Zatímco místní obyvatelé Španělska a jižní Francie jsou zvyklí na příjemné doznívání léta, rtuť teploměru vystoupá na 32 až 39 °C. V kontextu přelomu září a října jde o mimořádné hodnoty, které běžně patří vrcholnému červenci.
Pro lepší představu: naměřená maxima budou na řadě míst o 6 až 14 stupňů vyšší než běžná klimatická norma. A nejde o jednodenní záležitost. Stabilní tlaková výše zablokuje obvyklou cirkulaci a udrží horký vzduch minimálně čtrnáct dní. Vlna veder se tak z konce září bez přerušení přelije do prvních říjnových dnů.
Tato rozsáhlá synoptická situace ovlivní i střední Evropu, byť v mnohem mírnější podobě. K nám sice nedorazí spalující čtyřicítky, ale dočkáme se výrazného nástupu babího léta s nadprůměrnými hodnotami i na našem území.
Česko se těší na letní dny v říjnu
Obyvatelé Česka mohou počítat s převážně jasnou až polojasnou oblohou a odpoledními maximy pravidelně nad 20 °C. Na některých měřicích stanicích, zejména na jižní Moravě, v Polabí či na Plzeňsku, se očekává, že teplota vystoupá nad hranici 25 °C. V meteorologické terminologii to znamená oficiální letní den.
Zaznamenat taková čísla na začátku října sice není v historických tabulkách zcela bezprecedentní, rozhodně se však nejedná o běžný standard. Bude to ideální čas pro venkovní aktivity, turistiku nebo dokončení podzimních prací v suchu a teple.
Je tu však jeden podstatný rozdíl oproti pravému létu. Dny jsou již znatelně kratší a slunce ztrácí svou sílu v ranních i večerních hodinách. To v kombinaci s jasnou oblohou povede k výrazným teplotním výkyvům mezi dnem a nocí.
Jakmile slunce zapadne, zemský povrch začne rychle vychládat. Noční a ranní teploty budou klesat nejčastěji na 6 až 7 °C. V nižších polohách a zejména v údolích, kde se studený vzduch přirozeně hromadí, se mohou objevit i přízemní mrazíky.
Kontrast mezi ranní škrabkou na autě a odpoledním posezením v tričku s krátkým rukávem tak bude v nadcházejících dnech naprosto reálným scénářem. Přestože celkový ráz počasí bude velmi teplý a suchý, podzim se tímto způsobem přece jen připomene.
Zdroje článku: tn.nova.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová