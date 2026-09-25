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Meteorologové otočili o 180 stupňů. Konec září bude děsivý

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Zatímco si většina lidí chystá svetry a zazimovává zahrady, meteorologové hlásí něco zcela jiného. Nad Evropou se formuje mohutná tlaková výše, která odežene podzim a přinese nadprůměrné teploty až do října.
Meteorologové otočili o 180 stupňů. Konec září bude děsivý

Meteorologové otočili o 180 stupňů. Konec září bude děsivý

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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