KVÍZ: Většina lidí pohoří už u třetího doktora. Poznejte lékařskou specializaci podle toho, co řešíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Většina lidí pohoří už u třetího doktora. Poznejte lékařskou specializaci podle toho, co řeší
Víkendový klid, pohodlná pohovka a film, který vás vtáhne do děje hned od prvních minut. Velkolepé...
Teploměr vyšplhá ke 23 stupňům, pak během týdne klesne o víc než deset. Vrcholky hor čeká sněžení.
Konec bezplatné komunikace s firmami. Od října 2026 začne Meta účtovat podnikům poplatky za každou zprávu...
Zatímco v Česku se strojvedoucí s příplatky dostane na padesát až šedesát tisíc korun, v Německu začíná...
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