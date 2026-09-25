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Ani na oleji, ani na másle. Nejlepší volská oka připravíte úplně jiným způsobem

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Dennívýzva
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Tradiční smažená vejce na pánvi mají jeden zásadní problém – bílek i žloutek potřebují jinou dobu tepelné úpravy. Existuje však geniální metoda, která tento problém řeší, a navíc nepotřebuje ani kapku tuku.
Ani na oleji, ani na másle. Nejlepší volská oka připravíte úplně jiným způsobem

Ani na oleji, ani na másle. Nejlepší volská oka připravíte úplně jiným způsobem

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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