Krušné hory overturismem netrpí, problémem jsou ale přeplněná parkoviště a auta v příkopech

Krušné hory overturismem netrpí, problémem jsou ale přeplněná parkoviště a auta v příkopechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 07.11.2026 08:00
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