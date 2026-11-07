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U Brandýsa nad Labem našli hrob matky s novorozencem starý přes čtyři tisíce let

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V trase plánovaného obchvatu Brandýsa nad Labem nedaleko Prahy narazili archeologové na nález, který patří k těm lidsky nejsilnějším. Ve skrčené poloze na pravém…
archeolog, archeologie

archeolog, archeologie

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 09:00

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