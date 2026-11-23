Žádné strkání, žádný řev do kamery. Jen dva chlapi, kteří se na sebe pár vteřin dívají a pak si podají ruku. Přesně takhle podle webu kaocko.cz proběhlo v Třinci první setkání Karlose Vémoly a Tomasze Narkuna, kteří se utkají na jubilejním turnaji OKTAGON 100. Klid vydržel asi do chvíle, než oba dostali mikrofon: jeden mluvil o tom, že se stane novým králem Prahy, druhý rovnou určil kolo, ve kterém zápas skončí. Redakce MMAmag si k těm slibům otevřela zápasové profily obou mužů v databázi Sherdog a našla v nich číslo, které se do předzápasových řečí nehodí.
Podali si ruce, pak si řekli, jak to skončí
Setkali se na galavečeru OKTAGON 98: Legierski vs. Buchinger, který česká organizace OKTAGON MMA uspořádala 21. listopadu 2026 v hale v Třinci. Karlos Vémola, 41letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 39-9-0 a bývalý šampion organizace OKTAGON MMA ve střední i polotěžké váze, se postavil proti Tomaszi Narkunovi. Tedy proti 36letému polskému zápasníkovi téže divize s bilancí 22-7-0, který roky vládl polotěžké váze v KSW, největší polské organizaci smíšených bojových umění.
V článku webu kaocko.cz z 22. listopadu 2026, který obsahuje vložený příspěvek oficiálního instagramového účtu OKTAGON MMA, redakce MMAmag dohledala obě vyjádření. Narkun řekl: „Je to pro mě velký zápas. Jsem nadšený, že se budu moci utkat s takovou legendou. Karlosi, respektuji tě, ale stanu se novým králem Prahy“. Vémola na to navázal: „Tomasz je obrovská polská legenda. Oba máme černé pásy v BJJ, tudíž si určitě budeme honit triko, kdo koho utáhne“. A přidal termín: „Já ho ukončím ve třetím kole“.
Zatím je to slib, ne výsledek. Oficiálně potvrzený je jen samotný zápas. Jenže Vémolův plán na ukončení na zemi naráží na jedno číslo z Narkunovy bilance, které v předzápasových řečech nikdo nezmiňuje.
Černý pás zní dobře, databáze říká víc
Ze zápasových profilů, které redakce MMAmag prošla na Sherdogu, plyne, že Narkun bere submisí 16 ze svých 22 výher, tedy 72,7 procenta. Vémola jich má 20 ze 39, což dělá 51,3 procenta. Čech má víc submisí v absolutním počtu, Polák výrazně vyšší podíl.
Podstatnější je druhá strana tabulky. Narkun podle Sherdogu nemá v profesionální bilanci v MMA žádnou porážku submisí: ze sedmi proher jsou tři po technickém knockoutu nebo knockoutu a čtyři po rozhodnutí rozhodčích. Černý pás v brazilském jiu-jitsu mu přisuzuje i samotné KSW.
Poslední zápasy mají oba čerstvé. Narkun porazil 17. října 2026 Daniela Škvora škrcením zezadu v 1. kole v čase 2:29. Vémola se vrátil ze sportovního důchodu 26. září 2026 výhrou technickým knockoutem nad Fredericem Vosgrönem ve 2. kole v čase 4:50. Zajímavější než samotná čísla je ale to, jak se oběma mužům za posledních pár týdnů proměnil tón.
Od přání k třetímu kolu
ANALÝZA Vémola o zápas s Narkunem veřejně stál dřív, než vůbec existoval. Polský web MMA.pl citoval 2. listopadu 2026 jeho slova z nahrávky organizace: „Vždycky jsem chtěl zápasit s nějakou velkou polskou legendou. A kdo je teď v OKTAGONu? Tomasz Narkun. Tu bitvu bych opravdu chtěl. On je velká polská legenda a já král OKTAGONu“. Překlad je redakční. O necelé tři týdny později už v Třinci nemluvil o přání, ale o třetím kole.
Narkun šel opačnou cestou, od věcnosti k symbolu. Server MMARocks přepsal 5. listopadu 2026 jeho instagramové video, ve kterém zápas označil za „velmi těžký, ale velmi emotivní“ a dodal, že se v Praze uvidíme před Silvestrem. Překlad je redakční. V rozhovoru pro InTheCage.pl z 6. listopadu 2026 řekl, že se bude připravovat jako na mistra světa. Z toho se po dvou týdnech stal titul krále Prahy.
Tón obou graduje přesně tak, jak se blíží termín. A ani jeden z nich zatím neřekl nic, co by šlo ověřit jinde než v kleci.
O co se v Praze na konci roku hraje
OKTAGON 100: Praha se koná 29. prosince 2026 v pražské hale a organizace ho prezentuje jako stý turnaj za deset let na scéně. Vémola s Narkunem jedou podle pravidel MMA, nepleťte si je s boxerskými body programu: duely Attily Végha s Lukem Barnattem a Josefa Hály s Vladimírem Lengálem jsou podle webu haly vedeny podle pravidel STAND & BANG. Hlavním zápasem je podle oficiální prezentace OKTAGON MMA střet Krzysztofa Jotka s Machmudem Muradovem o krále střední divize. Vémola proti Narkunovi tedy není titulový zápas.
Cenu mu dává žebříček. V oficiálním pořadí, které OKTAGON MMA aktualizoval 12. listopadu 2026, je v polotěžké váze šampionem Muradov, jedničkou Will Fleury, dvojkou Vémola a trojkou Narkun. Vítěz se posune na dohled špičce divize.
Drobnost, která se vyplatí hlídat: OKTAGON MMA na stránce turnaje uvádí začátek v 17:00, web haly hlásí akci od 18:00 a vstup od 17:00. Stav k 23. listopadu 2026.
Dva černé pásy, jeden slíbený finiš a jedna nula v kolonce porážek submisí. Vémola si určil kolo. Narkunova kolonka proher zatím mlčí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka