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Kostkovaná sukně se svetrem tvoří nadčasovou kombinaci. Hodí se i na vánoční návštěvy
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Kostkované sukně mají své místo v zimním šatníku už řadu let. Vedle klasických červených tartanových vzorů se objevují také nenápadnější hnědé, šedé a zelené varianty. V kombinaci s jednobarevným pleteným svetrem a kozačkami mohou vytvořit pohodlné oblečení do práce i na předvánoční setkání.
Kostkovaná sukně se svetrem tvoří nadčasovou kombinaci. Hodí se i na vánoční návštěvyZdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 29.11.2026 12:00
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